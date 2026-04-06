Gewitter und Sonne: Tief „Rapunzel“ stürmt auf Österreich zu

Tief „Rapunzel“ mischt das Osterwetter auf – doch der Spuk ist kurz. Was danach kommt, lässt aufhorchen.

Eine Kaltfront legt sich laut Österreichischer Unwetterzentrale (uwz.at) in den nächsten Stunden an die gesamte Alpennordseite, vereinzelt sind Gewitter nicht auszuschließen. Am Ostermontag bringt die Kaltfront des Tiefs „Rapunzel“ mit Kern über Südskandinavien nördlich der Alpen noch etwas wechselhaftes Wetter mit sich. Südlich der Alpen hingegen hält das warme, sonnige Frühlingswetter an.

Danach gewinnt das Hochdruckgebiet wieder die Oberhand, und die Temperaturen klettern erneut nach oben.

Ostermontag-Wetter

Der Ostermontag zeigt sich insgesamt frühlingshaft. In der ersten Tageshälfte ziehen an der Alpennordseite jedoch noch Wolken und vereinzelte Regenschauer durch, bevor sich ab Mittag zunehmend die Sonne durchsetzt. Am Alpenostrand bleibt die Neigung zu Schauern etwas erhöht, im Südosten steigt sie am Nachmittag leicht an.

Bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind werden Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad erreicht.

Der Dienstag präsentiert sich überwiegend sonnig. Im Südosten sowie im östlichen Bergland halten sich zu Beginn noch Restwolken, im Tagesverlauf bilden sich vereinzelte Quellwolken. Die Schauerneigung bleibt insgesamt gering, der freundliche Charakter des Tages überwiegt deutlich.

Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind liegen die Temperaturen im Höchstwertbereich zwischen 13 und 19 Grad.

Langsame Abkühlung

Der Mittwoch startet meist sonnig, im weiteren Tagesverlauf ziehen bei mäßigem bis lebhaftem Nordwind einzelne Wolkenfelder durch. Niederschlag bleibt aus, und zumindest zeitweise scheint weiterhin die Sonne. Allerdings kündigt sich eine langsame Abkühlung an, die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 11 und 17 Grad.

Am Donnerstag dominiert trotz durchziehender Schleierwolken weitgehend sonniges Wetter. Lediglich am Nachmittag können im östlichen Flachland vorübergehend dichtere Wolkenfelder aufziehen. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen, die Temperaturen erreichen maximal 12 bis 16 Grad.