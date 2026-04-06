Streit eskaliert – Essenslieferant sticht mit Schraubenzieher zu

Ein Ostersonntag endet in Innsbruck mit Blut und Blaulicht – ein Schraubenzieher wird zur Waffe, die Flucht bleibt kurz.

Am Ostersonntag kam es gegen 22.20 Uhr vor einem Gastronomiebetrieb in Innsbruck-Amras zu einem Vorfall mit Körperverletzung. Ausgangspunkt war ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern des Lokals und einem Essenslieferanten.

Eskalation mit Schraubenzieher

Der 34-jährige syrische Lieferant wartete nach dem ersten Wortgefecht vor dem Betrieb auf die beiden Angestellten – einen 29-Jährigen und einen 23-Jährigen, ebenfalls syrischer Herkunft. Als der Konflikt erneut eskalierte, schlug der 34-Jährige dem 23-Jährigen ins Gesicht und stach dem 29-Jährigen mit einem mitgeführten Schraubenzieher in den Rippenbereich. Danach flüchtete er vom Tatort.

Rasche Festnahme

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte rasch zum Erfolg: Eine Streife der Stadtpolizei Innsbruck hielt den 34-Jährigen kurze Zeit später in seinem Fahrzeug an und nahm ihn fest. Der Schraubenzieher wurde sichergestellt. Beide verletzten Männer wurden von der Rettung in die Klinik Innsbruck transportiert.

Der Festgenommene zeigte sich bislang nicht geständig.