Fatale Ostereier-Suche: Mutter, Baby und Teenager von Baum erschlagen

Ein Osterspaziergang im Wald endet in einer Tragödie: Ein umstürzender Baum trifft eine Gruppe – mit tödlichen Folgen.

An einem Ostersonntag endete die Suche nach Ostereiern in einem Waldgebiet nahe Flensburg mit einer Katastrophe. Bei Mittelangeln-Satrupholm stürzte ein 30 Meter hoher Baum auf eine Gruppe von Menschen. Mindestens drei Personen kamen dabei ums Leben: eine 16-jährige Jugendliche, eine 21-jährige Mutter und deren zehn Monate altes Baby. Das Kleinkind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Kieler Klinik transportiert, wo es kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Die Jugendliche und die junge Mutter starben noch an der Unglücksstelle.

Großeinsatz im Wald

Gegen 11 Uhr gingen bei der Notrufzentrale Anrufe ein, wonach ein Baum in einem Waldstück der Gemeinde Mittelangeln auf mehrere Menschen gestürzt war. Sofort rückten zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen aus, zusätzlich wurden zwei Hubschrauber angefordert. Nach Polizeiangaben befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks rund 50 Bewohner und Betreuungspersonen der nahegelegenen Einrichtung „SterniPark“ in dem Waldgebiet, um gemeinsam Ostereier zu suchen. Als der Baum auf die Gruppe fiel, wurden vier Personen eingeklemmt.

Eine 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Heide gebracht, wo sie operiert wurde. Laut einem Polizeisprecher befindet sie sich inzwischen außer Lebensgefahr, wird jedoch weiterhin medizinisch versorgt. Weitere Anwesende zogen sich leichtere Verletzungen zu.

Stürmische Bedingungen

Insgesamt waren mehr als 80 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Bewohner und Betreuungspersonal wurden von Notfallseelsorgern betreut. In unmittelbarer Nähe des Unglücksortes stand ein Bus der Kindereinrichtung. Augenzeugen berichteten, dass rund um die Unfallstelle noch bunte Ostereier auf dem Boden lagen.

In Norddeutschland herrschten zu diesem Zeitpunkt stürmische Bedingungen – Meteorologen hatten vor Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 75 km/h gewarnt.