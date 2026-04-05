Kickls Ansage zu Ostern: „Kämpfe für bessere Zeiten“

Auferstehung, Licht und Hoffnung – Herbert Kickl nutzte den Ostersonntag für eine ungewöhnlich persönliche Botschaft.

Am Ostersonntag wandte sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl über Facebook an seine Anhängerschaft. „Heute am Ostersonntag feiern wir die Auferstehung Jesu Christi am höchsten christlichen Feiertag – das Osterfest als wunderbares Fest der Familie“, schrieb der 57-Jährige in seinem Posting.

Die religiöse Symbolik des Festes stellte Kickl dabei besonders in den Vordergrund: „Gerade die tiefe Symbolik des Osterfestes – die Auferstehung nach dem Tod, das Licht nach der Dunkelheit – steht für die ersehnte Hoffnung und den Neubeginn.“

Kickls Appell

Den Gedanken der Hoffnung führte der FPÖ-Chef weiter aus und verknüpfte ihn mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage: „Ostern als Fest der Hoffnung und des Lichtes am Ende der Finsternis – genau diese Hoffnung auf bessere Zeiten brauchen die Menschen heute dringender denn je.“ Gleichzeitig räumte er ein: „Doch derzeit durchleben wir leider sehr schwierige Zeiten.“

In diesem Zusammenhang betonte Kickl den Stellenwert von Traditionen: „Traditionen geben uns Identität, Orientierung und Zusammenhalt und sind in schwierigen Zeiten wichtiger denn je.“

In einem persönlichen Appell an seine Unterstützer schrieb der Parteichef: „Liebe Freunde, gemeinsam mit euch kämpfe ich für diese besseren Zeiten, und euer Rückhalt gibt mir tagtäglich die Energie und die Kraft, unsere Werte und unser schönes Heimatland zu schützen und zu verteidigen.“ Und weiter: „Stehen wir weiterhin in dieser Zuversicht zusammen – gestärkt mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die wir gemeinsam für unser Land gestalten werden.“

Abschließend richtete Kickl Ostergrüße an seine Leserinnen und Leser: „einen wunderschönen Ostersonntag im Kreise eurer Lieben!“