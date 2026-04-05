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Oster-Geschenk an der Tankstelle – Spritpreise purzeln

Oster-Geschenk an der Tankstelle – Spritpreise purzeln
(Foto: Pexels)
1 Min. Lesezeit |

Kurz vor Ostern schwanken die Spritpreise – nach dem Anstieg am Karfreitag folgt am Samstag eine spürbare Bewegung.

Nach einem Preisanstieg am Karfreitag haben sich die Kraftstoffkosten in Österreich am Ostersamstag wieder nach unten bewegt. Laut aktuellen Daten der Regulierungsbehörde E-Control lag der österreichweite Durchschnittspreis für einen Liter Diesel bei 2,172 Euro, während Superbenzin im Schnitt 1,765 Euro pro Liter kostete.

Preise am Karfreitag

Am Karfreitag hatte Diesel noch 2,209 Euro und Benzin 1,788 Euro je Liter gekostet.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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