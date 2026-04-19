Kaltfront peitscht über Österreich – Sonntag mit Hagel und Gewitter

Eine Kaltfront rollt auf Österreich zu – und sie macht keinen Halt vor Bundeslandgrenzen. Der Sonntag wird ungemütlich.

Am Sonntag gilt für große Teile Österreichs eine Wetterwarnung. Während der Südosten und der äußerste Osten des Landes zunächst noch von einzelnen Sonnenfenstern profitieren, zieht von Nordwesten her eine Kaltfront auf, die bereits in den Morgenstunden und am Vormittag für zunehmende Bewölkung und erste Regenschauer sorgt.

Im weiteren Tagesverlauf geraten sämtliche Landesteile unter den Einfluss dieser Störung – zuletzt trifft es den Südosten. Neben Schauern sind auch Gewitter möglich. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt besonders im Alpenvorland sowie im Donauraum lebhaft auf; in Gewitternähe sind mitunter auch stärkere Böen zu erwarten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.

Wetter im Osten

Wien startet freundlich in den Sonntag, mit zeitweisem Sonnenschein am Vormittag. Bis zum Nachmittag verdichten sich die Wolken zunehmend, Regenschauer ziehen auf, vereinzelt sind auch Gewitter nicht auszuschließen. Der Wind kommt zunächst schwach aus westlicher Richtung, frischt am Nachmittag jedoch spürbar auf – einzelne stärkere Böen sind dabei möglich. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 9 Grad, die Höchstwerte erreichen etwa 20 Grad.

In Niederösterreich präsentiert sich der Tag vor allem im Osten zunächst noch recht freundlich. Von Westen her breiten sich jedoch schrittweise dichtere Wolken aus, begleitet von Regenschauern und vereinzelten Gewittern, die sich in Richtung Osten verlagern. Die Kaltfront lässt den Wind aus West merklich aufleben; besonders in Gewitternähe sind einzelne stärkere Böen möglich. Frühtemperaturen zwischen 4 und 10 Grad, tagsüber werden von West nach Ost maximal 16 bis 21 Grad erreicht.

Im Burgenland scheint vor allem am Vormittag häufig die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen von Nordwesten her dichtere Wolken auf, auch einzelne Quellwolken bilden sich. Am Nachmittag und Abend sind teils kräftige Regenschauer zu erwarten, Gewitter sollten ebenfalls eingeplant werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, belebt sich im Norden des Landes am Nachmittag jedoch deutlich. Frühtemperaturen 4 bis 9 Grad, Tageshöchstwerte 19 bis 22 Grad.

Wetter im Westen

In der Steiermark bietet der Sonntag im Südosten noch einige Sonnenstunden. In der Obersteiermark sind die Wolken von Beginn an stärker vertreten, erste Regenschauer sind dort bereits gegen Mittag möglich; vom Ausseerland bis zum Mariazellerland sind vereinzelte Schauer sogar schon ab den Morgenstunden nicht gänzlich auszuschließen. Im Verlauf des Nachmittags bringt der Durchzug einer schwachen Kaltfront auch in den übrigen Landesteilen Regenschauer, stellenweise auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen von Nordwest nach Südost zwischen 16 und 21 Grad. Mit dem Frontdurchgang frischt lebhafter bis kräftiger Nordwestwind auf, in Gewitternähe sind mancherorts auch stürmische Böen möglich.

In Kärnten zeigt sich der Sonntagvormittag bei einem Wechsel aus Wolken und sonnigen Abschnitten noch trocken. Im Laufe des Nachmittags ziehen im Zuge einer schwachen Kaltfront verbreitet teils gewittrige Regenschauer durch. Mit dem Frontdurchgang frischt vielerorts lebhafter Nordwestwind auf, in Gewitternähe sind kurzzeitig auch stürmische Böen möglich. Vor Einsetzen der Schauer ist es mit Höchstwerten oft um oder knapp über 20 Grad noch recht warm.

In Salzburg gestaltet sich der Sonntag windig und wechselhaft. Am Vormittag ziehen ausgedehnte Wolkenfelder durch, aus denen es in den nördlichen Landesteilen zeitweise leicht regnen kann. Am Nachmittag sind im gesamten Bundesland bei einem Wechsel aus Wolken und gelegentlichem Sonnenschein teils kräftige Regenschauer zu erwarten; vor allem entlang der Nordalpen entladen sich auch einzelne Gewitter. Die Frühtemperaturen betragen 4 bis 10 Grad, tagsüber werden 15 bis 18 Grad erreicht. Der Wind aus West bis Nordwest frischt im Tagesverlauf auf und erreicht Spitzenwerte von rund 40 km/h.

In Tirol bringt der Sonntag mit dem Eintreffen einer Kaltfront zunehmend unbeständige Bedingungen. Der Tag beginnt trotz vieler Wolken noch weitgehend trocken, im Bereich Arlberg-Außerfern sind jedoch bereits in den Morgenstunden erste Regenschauer möglich. Diese breiten sich aus und erfassen mit teils böigem Westwind bis zur Mittagszeit weite Teile Nordtirols, am Nachmittag auch Osttirol. Örtlich sind die Schauer gewittrig durchsetzt, zwischendurch lockert es immer wieder auf. Die Temperaturen gehen zurück: Tiefstwerte zwischen 5 und 9 Grad, Höchstwerte zwischen 12 und 19 Grad.

Auch Vorarlberg erlebt am Sonntag mit dem Eintreffen einer Kaltfront unbeständiges Wetter. Bereits in den Morgenstunden sind bei dichter Bewölkung erste Regenschauer möglich, die Schauertätigkeit nimmt im Tagesverlauf mit teils böigem Westwind weiter zu. Örtlich sind die Schauer auch gewittrig durchsetzt, zwischenzeitliche Aufhellungen mit etwas Sonnenschein sind möglich.

Tiefstwerte zwischen 6 und 10 Grad, Höchstwerte zwischen 11 und 16 Grad.