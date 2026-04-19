China-Roboter bricht Rekord beim Halbmarathon – trotz Sturz (VIDEO)

In Peking liefen Roboter einen Halbmarathon – und das Ergebnis lässt erahnen, wie nah die Zukunft bereits ist.

Was wie eine Szene aus einem Zukunftsfilm anmutet, hat sich in der chinesischen Hauptstadt bereits Wirklichkeit zugetragen: Beim Halbmarathon in Peking sind humanoide Roboter erstmals gegeneinander in einem Rennen angetreten – mit einem Ergebnis, das selbst Fachleute überraschte.

Besondere Aufmerksamkeit zog dabei das Modell mit dem Namen „Blitz“ auf sich: Kurz vor der Ziellinie kam die ferngesteuerte Maschine zu Fall, rappelte sich jedoch wieder auf und überquerte die Linie nach 48 Minuten und 19 Sekunden. Da der Sturz mit einer Strafzeit geahndet wurde, ging der Sieg letztlich an einen anderen Roboter.

Die Bestmarke von zwei Stunden, 40 Minuten und 42 Sekunden, die das Modell „Tiangong Ultra“ im Vorjahr aufgestellt hatte, wurde damit klar unterboten. Zum Vergleich: Der gültige Halbmarathon-Weltrekord eines Menschen liegt bei 57 Minuten und 20 Sekunden.

Chinas Roboter-Strategie

Nicht alle Teilnehmer kamen unbeschadet durch den Parcours – Stürze, Kollisionen und technische Ausfälle sorgten entlang der Strecke für teils absurde Bilder. Dass ausgerechnet China der Schauplatz solcher Wettkämpfe ist, hat System: Die Regierung fördert sogenannte „verkörperte KI“ mit erheblichem Nachdruck.

Humanoide Roboter sind dort längst über Messeauftritte hinausgewachsen – sie treten als Tänzer auf, bestreiten Boxkämpfe oder werden zur Tierabwehr eingesetzt. Zuletzt sorgte ein chinesisches Modell in Polen für Aufsehen, als es dort erfolgreich Wildschweine vertrieb.

Technische Belastungsprobe

Doch welchen Zweck erfüllt ein Roboter, der einen Halbmarathon absolviert? Experten zufolge steht dabei nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern die technische Belastungsprobe. Ein Lauf über diese Distanz fordere Energieeffizienz, Gleichgewicht, Steuerungspräzision und Ausdauer in einem Maß, das kaum ein anderes Testszenario erreiche.

Im Alltag werden laufende Roboter wohl kaum zur Normalität werden. Fachleute sehen ihr eigentliches Einsatzfeld in der Pflege, im Haushalt oder in gefährlichen Situationen wie Bränden und Rettungseinsätzen.

Heuer standen insgesamt fünfmal so viele Entwicklerteams am Start wie noch 2025.