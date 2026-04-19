Betrunkene klaut Auto des Nachbarn und flieht nach Unfall

Alkohol, kein Führerschein, fremdes Auto – und dann Fahrerflucht: Eine Nacht in Oberösterreich endet mit gleich mehreren Vergehen.

In der Nacht auf Samstag hat eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung in Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck Fahrerflucht begangen. Die Frau war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einem Blutalkoholwert von 1,02 Promille unterwegs und besaß keinen gültigen Führerschein.

Mehrere Verstöße

Zudem lenkte sie das Fahrzeug eines Nachbarn, ohne dessen Erlaubnis eingeholt zu haben. Nachdem es zu einem Auffahrunfall gekommen war, tauschte sie kurz Worte mit dem anderen Fahrer und dessen Begleitern, gab jedoch weder ihre Personalien an noch legte sie einen Führerschein vor – und fuhr anschließend in Richtung Pöndorf davon.

Die Polizei konnte ihre Identität rasch ermitteln und stellte dabei fest, dass sie gleich mehrere Verstöße begangen hatte.

Der Unfall selbst verursachte laut Polizei ausschließlich Sachschaden.