Betrunkener Beifahrer zieht bei Tempo 100 die Handbremse – auf nasser Fahrbahn

Volle Fahrt, nasse Straße – und plötzlich zieht der Beifahrer die Handbremse. Auf der Pyhrnautobahn endet eine Nachtfahrt beinahe im Desaster.

Auf der Pyhrnautobahn kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem gefährlichen Zwischenfall, als ein 45-jähriger Kroate als Beifahrer während der Fahrt unvermittelt die Handbremse des Fahrzeugs zog. Der Mann stand zum Zeitpunkt des Vorfalls unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Laut Angaben des serbischen Fahrers (55) ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr in der Nähe der Ortschaft Maisdorf, Gemeinde Schlierbach im oberösterreichischen Kremstal. Durch das abrupte Anziehen der Feststellbremse geriet das Fahrzeug auf der regenfeuchten Fahrbahn ins Schleudern – ein Unfall konnte nur knapp abgewendet werden.

Folgen des Vorfalls

Der Fahrer, sichtlich erschüttert und in der Folge aufgebracht über das Verhalten seines Beifahrers, hielt am Autobahnparkplatz Maisdorf an und verwies den 45-Jährigen des Fahrzeugs. Anschließend verständigte er über den Notruf die Polizei.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Serbe selbst keine gültige Lenkberechtigung besaß und daher eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste.

Gegen den kroatischen Beifahrer wurde eine Anzeige wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit erstattet.