Unzufrieden mit Fahrweise: Betrunkener würgt Taxi-Fahrer bei Vollfahrt

Ostermontag, kurz nach Mitternacht, Pinzgau: Eine Taxifahrt endet mit Blaulicht, Verletzungen und einem Alkotest-Wert, der alles erklärt.

In der Nacht auf Ostermontag ereignete sich im Pinzgau ein gewaltsamer Vorfall in einem Taxi. Ein 27-jähriger Fahrgast, der nach Mitternacht ein Taxi von Dienten am Hochkönig nach Maria Alm am Steinernen Meer gerufen hatte, fiel bereits zu Fahrtbeginn durch aggressives Verhalten auf und belästigte den Fahrer verbal.

Eskalation im Taxi

Rund eine Viertelstunde nach dem Start eskalierte die Situation: Der Mann beschwerte sich über die Fahrweise und griff unvermittelt mit beiden Händen in das Steuer. Dabei war der Taxilenker laut ORF lediglich mit 65 km/h in einer 100er-Zone unterwegs. Der Fahrer reagierte mit einer Vollbremsung, doch das Fahrzeug geriet dabei von der Fahrbahn ab und wurde beschädigt.

Unmittelbar danach wurde der Fahrgast körperlich übergriffig: Er packte den Taxifahrer am Hals und schlug auf ihn ein. Ein zufällig nachkommender Autofahrer wurde auf den Vorfall aufmerksam, hielt an und leistete dem verletzten Fahrer Beistand, bis die Polizei am Einsatzort eintraf.

Anzeige erstattet

Ein durchgeführter Alkotest ergab beim 27-Jährigen einen Blutalkoholwert von 1,9 Promille. Der Taxifahrer zog sich Verletzungen zu und begab sich anschließend selbständig in medizinische Behandlung.

Gegen den mutmaßlichen Angreifer wurde Anzeige wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie weiterer Vergehen erstattet. Bei seiner Befragung durch die Behörden gab er an, keinerlei Erinnerung an die Ereignisse zu haben.