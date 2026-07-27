Rapper Desingerica landet nach Konzert im Krankenhaus

Krankenhaus statt Bühne: Für Desingerica endet der Sommer in Montenegro mit einem Bild, das seine Fans aufhorchen lässt.

Für den serbischen Rapper Dragomir Despic, der unter seinem Künstlernamen Desingerica bekannt ist, endete ein Auftritt in Budva mit einem ungeplanten Abstecher ins Krankenhaus. Wie serbische Medien berichten, fühlte sich der Musiker nach dem Konzert plötzlich unwohl, woraufhin er in die Notaufnahme gebracht wurde. Kurz darauf kursierte in den sozialen Netzwerken ein Foto, das ihn mit einer Infusion am Arm im Krankenhausbett zeigt – sichtlich erschöpft und angeschlagen.

Sein Freund kommentierte das Bild knapp: „Wir kehren zum Alten zurück.“

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Ärger mit Polizei

Es ist nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass Desingerica in Montenegro für Schlagzeilen sorgt. Erst vor Kurzem war er nach einem Auftritt in Sutomore von der Polizei aufgegriffen worden – weil er keine Ausweisdokumente mit sich führte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass in dem Lokal auch Minderjährige Alkohol konsumiert hatten.

Nach seiner Entlassung aus dem Polizeirevier zeigte sich der Rapper wenig dramatisch: „Ich hatte keine Dokumente dabei – das war mein Fehler, und ich habe die Strafe bezahlt. Ich respektiere das Gesetz und die Polizei, die haben nur ihren Job gemacht. Ich war ein paar Stunden auf der Wache, aber das muss man jetzt nicht größer machen, als es ist“, sagte er.