Stau-Chaos an Bosniens Grenzen: Kilometerlange Kolonnen sorgen für Geduldstest

Urlaubszeit bedeutet Stauzeit: Wer heute aus Bosnien ausreist, braucht an mehreren Grenzübergängen vor allem eines – Geduld.

Auf Bosniens Straßen herrscht derzeit dichtes Treiben: Der Wochenbeginn in Kombination mit der laufenden Urlaubssaison sorgt für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, das sich nach Einschätzung der Behörden im Laufe des Tages noch weiter steigern dürfte.

Staus an Grenzen

Besonders an den Ausreisegrenzübergängen aus Bosnien und Herzegowina stauen sich die Fahrzeuge. Längere Kolonnen haben sich derzeit bei Izacic, Gradina, Hum, Deleusa, Zupci und Prisika gebildet. Am Übergang Doljani ist die Ausreisespur aus Bosnien und Herzegowina zwar frei, allerdings hat sich zwischen den beiden Kontrollpunkten – also noch vor der Einreise nach Kroatien – eine beträchtliche Fahrzeugschlange angesammelt.

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An den übrigen Übergängen liegen die Wartezeiten für Pkw derzeit bei maximal 30 Minuten, wobei sich die Lage vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden rasch verschärfen kann.

EES-Verzögerungen

Zusätzliche Verzögerungen sind durch das neue europäische Ein- und Ausreisesystem EES (EU-Grenzregistrierungssystem) zu erwarten. Das System zur biometrischen Registrierung von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen ist seit 2026 in Betrieb und gilt für nicht visumbefreite sowie visumbefreite Nicht-EU-Bürger, die in den Schengen-Raum ein- oder ausreisen. Die damit verbundene Registrierungspflicht für Reisende verlängert die Abfertigungszeiten bei hohem Verkehrsaufkommen spürbar, wie GP Maljevac berichtet.

Hinsichtlich der Fahrzeugkategorien gilt: Der Grenzübergang Brcko ist ausschließlich für Personenfahrzeuge bis 3,5 Tonnen freigegeben, Karakaj hingegen für alle Fahrzeugklassen.

Am Übergang Sepak ist die Durchfahrt für Lkw vollständig gesperrt.