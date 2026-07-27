„Geld wird bedeutungslos sein“: Milliardär Musk schockt mit Zehn-Jahres-Plan

KI überholt die Menschheit, Geld wird wertlos, Großbritannien droht ein Bürgerkrieg – Elon Musk skizziert eine Zukunft ohne Halbheiten.

Elon Musk wagt einmal mehr einen Blick in eine Zukunft, die er zugleich als verheißungsvoll und bedrohlich beschreibt. Im Gespräch mit dem britischen Magazin „The Economist“ Anfang Februar 2025 prognostiziert der Chef von Tesla, SpaceX und xAI, dass künstliche Intelligenz die intellektuellen Fähigkeiten der gesamten Menschheit binnen weniger Jahre übertreffen werde. Seiner Überzeugung nach werden KI-Systeme und Roboter schon bald den überwiegenden Teil aller geistigen wie körperlichen Tätigkeiten übernehmen.

Software entstehe dann durch KI, Fabriken arbeiteten weitgehend ohne menschliches Zutun, und humanoide Roboter übernähmen immer mehr Aufgaben. Für Menschen werde Arbeit dadurch zunehmend zur freiwilligen Entscheidung. „Die Menschen erkennen nicht, dass das, was ich sage, eintreten wird“, sagt Musk.

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Er sehe sich wie die Figur Kassandra aus der griechischen Mythologie – jemand, der die Zukunft richtig vorhersagt, dem aber niemand glaubt. Diese Entwicklung werde laut Musk zu einem beispiellosen Überfluss an Gütern und Dienstleistungen führen. Da Maschinen nahezu grenzenlos produzieren könnten, würden Waren kontinuierlich günstiger werden. „Nicht Inflation, sondern Deflation wird das Problem sein“, sagt der Tech-Milliardär.

Universelles Grundeinkommen

Daraus ergebe sich zwingend die Notwendigkeit, das bestehende Wirtschaftssystem grundlegend umzugestalten. Regierungen sollten künftig direkte Zahlungen an die Bevölkerung leisten – Musk spricht in diesem Zusammenhang von einem „universal high income“, einem allgemeinen hohen Grundeinkommen für alle. Er selbst hätte nach eigenen Worten „kein Problem damit, Billionen an Steuern zu zahlen“, wenn das System entsprechend funktioniere.

Auf lange Sicht werde Geld durch diese Entwicklung jedoch seinen heutigen Stellenwert verlieren. Wenn nahezu jeder alles Notwendige erhalte und Maschinen Güter und Dienstleistungen in schier unbegrenzter Menge lieferten, werde Geld „in zehn Jahren bedeutungslos“, so Musks Einschätzung.

Trotz dieser optimistischen Grundhaltung mahnt Musk zur Vorsicht gegenüber immer leistungsfähigeren KI-Systemen. Er tritt für internationale Kontrollmechanismen ein: Führende KI-Unternehmen – einschließlich chinesischer Anbieter – sollten ihre neuesten Modelle vor der Markteinführung gegenseitig auf Risiken prüfen und etwaige Gefahren den zuständigen Behörden melden. „Die Konkurrenten können sich gegenseitig kontrollieren.“

Selbst eine Annäherung an OpenAI-Chef Sam Altman schließt Musk nicht aus, obwohl beide seit Jahren in einem heftigen Konflikt stehen. „Wenn wir reden müssen, dann reden wir eben“, sagt Musk. Im Sinne des Gemeinwohls müsse man persönliche Differenzen möglicherweise beiseitelegen.

Chinas Stärke

Im globalen KI-Wettbewerb sieht Musk China – anders als viele Beobachter – sogar in einer vorteilhaften Position. Das Land verfüge über deutlich mehr Strom, produziere enorme Mengen an Robotern und werde nach seiner Einschätzung auch die US-Exportbeschränkungen bei Hochleistungschips überwinden. „China ist näher an der Lösung des Lithografie-Problems, als die meisten glauben“, sagt Musk.

Chinesische KI-Unternehmen hätten daher „gute Chancen“, irgendwann die Weltmarktführer zu werden. Ungewöhnlich offen äußert sich Musk auch zu seiner eigenen politischen Rolle. Er gibt zu, sich zu weit in die US-amerikanische Politik vorgewagt zu haben. „Ich habe mich ehrlich gesagt hinreißen lassen“, sagt er mit Blick auf seine Unterstützung von Donald Trump und seinen kurzen Einsatz beim Umbau der US-Bundesverwaltung.

An seinen umstrittenen weltpolitischen Positionen hält er dennoch fest: Im Ukraine-Krieg befürwortet er nach wie vor territoriale Zugeständnisse an Russland als Teil eines Friedensabkommens. Europäische Rechtsparteien verteidigt er ebenfalls – die Darstellung dieser Parteien in vielen Medien sei „falsch, irreführend und Unsinn“.

Besonders düster fällt Musks Prognose für Großbritannien aus. Innerhalb der nächsten 20 Jahre drohe dort ein Bürgerkrieg. Grund sei aus seiner Sicht eine zunehmende Zuwanderung von Menschen mit Vorstellungen, die „westlichen Werten widersprechen“.

Zum Schluss wird Musk noch philosophisch. Manchmal glaube er sogar an die Theorie, dass das Universum lediglich eine Computersimulation außerirdischer Wesen sei. „Die Dinge, die ich tue, sind so absurd, dass man kaum glauben kann, dass sie real sind.“