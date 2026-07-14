Ein Wirtschaftsschwergewicht spricht Klartext – über KI, Führung, Amerika und die eine Eigenschaft, die für ihn nicht verhandelbar ist.

In einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ bezieht Paul Achleitner – einer der prägendsten Wirtschaftsmanager des deutschsprachigen Raums und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank – klar Position zu zentralen Fragen unserer Zeit. Die Künstliche Intelligenz vergleicht er in ihrer gesellschaftlichen Tragweite mit der Erfindung der Elektrizität: Auch deren revolutionäres Potenzial sei erst mit erheblichem zeitlichem Abstand vollständig erkannt worden. KI werde die Welt in ihren Grundfesten verändern, ist Achleitner überzeugt – und mahnt Europa, sich nicht in technologischer Selbstzufriedenheit einzurichten.

Wer die Technologie verantwortungsvoll und inklusiv einsetze, so seine Überzeugung, schaffe die Voraussetzung dafür, breite Bevölkerungsschichten mitzunehmen. Daneben äußert Achleitner Unbehagen über eine zunehmend pessimistische Grundstimmung in der Gesellschaft. Eine optimistische Haltung sei kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit – permanentes Klagen und Lamentieren hingegen führe nirgendwohin.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Klare Ansage

Sein Credo für Führungspersönlichkeiten und die Gesellschaft insgesamt ist knapp: „Ignore the noise.“ Mit Blick auf die Vereinigten Staaten diagnostiziert Achleitner einen kulturellen Wandel: Aus einer „Yes-We-Can-Attitude“ sei eine „Because-I-Can-Attitude“ geworden. Die wirtschaftliche und technologische Bedeutung des Landes stellt er dabei nicht in Frage – wohl aber dessen schwindenden globalen Einfluss, insbesondere jenen, den er als „Soft Power“ bezeichnet.

Für Achleitner ist Führungskompetenz an zwei Voraussetzungen geknüpft: fachliche Qualifikation und ein gesundes, aber kontrolliertes Ego. Charismatische Auftritte und rhetorische Gewandtheit dürften nicht darüber hinwegtäuschen, worauf es wirklich ankomme – nämlich die Fähigkeit, das eigene Ego in Schach zu halten.

Achleitners Partnerkriterien

Obwohl er finanziell keine Verpflichtungen mehr einzugehen bräuchte, ist Achleitner weiterhin aktiv – vor allem im Start-up-Bereich. Bei der Wahl seiner Geschäftspartner lässt er dabei keine Kompromisse zu: „Ich habe mir das Recht verdient, nicht mehr mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten.“ Wer mit ihm ins Geschäft kommen möchte, muss demnach vor allem eines mitbringen: Charakter – andernfalls kommt kein Deal zustande.