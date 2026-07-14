Zwischen Serbien und Kroatien: Schengen-Regeln belasten Dorfbewohner

Zwei serbische Dörfer, eine EU-Außengrenze dazwischen – und ein digitales System, das den Alltag ganzer Familien auf den Kopf stellt.

Wer in Neštin oder Vizić lebt, kennt das Problem – doch seit dem Frühjahr 2026 hat es eine neue, bürokratische Schärfe bekommen. Die Bewohner dieser beiden serbischen Ortschaften sind geografisch vom Rest ihrer Gemeinde getrennt und auf eine tägliche Fahrt durch kroatisches Staatsgebiet angewiesen. Ausgerechnet die Schengen-Regelungen machen ihnen diese Route nun zum ernsthaften Problem.

Als Reaktion darauf blockierten die Einwohner eine Straße – die Aktion begann laut lokalen Medienberichten am Dienstag, dem 14. Juli, bereits in den frühen Morgenstunden. Ihr Ziel: eine politische Lösung für eine Situation, die ihren Alltag zunehmend einschränkt.

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Alltag über Grenzen

Beide Dörfer gehören zur Gemeinde Bačka Palanka in der Vojvodina, sind von deren Kerngebiet jedoch durch kroatisches Territorium getrennt. Die kürzeste Verbindung in die rund neun Kilometer entfernte Gemeindezentrale führt zwangsläufig über eine Außengrenze des Schengenraums. Für die Bewohner ist das keine Ausnahme, sondern Alltag: Sie überqueren diese Grenze, um zur Arbeit zu gelangen, Kinder in die Schule zu bringen, Arzttermine wahrzunehmen oder ihre landwirtschaftlichen Flächen zu bewirtschaften.

Die einzige vollständig auf serbischem Gebiet verlaufende Alternativroute ist deutlich länger und führt auf einem Teil der Strecke über eine Fährverbindung.

Wie die Betroffenen schildern, haben kroatische Grenzbeamte in jüngster Zeit damit begonnen, Personen zurückzuweisen, bei denen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen mehr als 90 Aufenthaltstage im Schengenraum verzeichnet wurden – wobei offenbar auch eine bloße Durchfahrt als Aufenthaltstag gewertet wird. Eine offizielle Reaktion der kroatischen Behörden auf diese konkreten Fälle stand zunächst aus. Seit dem 10. April 2026 wird an allen Schengen-Außengrenzen das neue europäische Ein- und Ausreisesystem EES vollständig eingesetzt, das Grenzübertritte digital erfasst und unter anderem dazu dient, Überschreitungen der erlaubten Aufenthaltsdauer systematisch zu erkennen.

Forderung nach Sonderregelung

Für Reisende, die den Schengenraum gelegentlich besuchen, ist die 90-Tage-Grenze in der Regel problemlos einzuhalten. Für die Bewohner von Neštin und Vizić stellt sich die Lage grundlegend anders dar. Die kürzeste Strecke von Vizić nach Bačka Palanka beträgt rund neun Kilometer, von Neštin aus sind es etwa 13 Kilometer – jeweils über kroatisches Gebiet. Der Umweg durch Serbien hingegen kann je nach Route zwischen 36 und 42 Kilometer lang sein.

Die Einwohner fordern daher eine Sonderregelung oder spezielle Grenzausweise, die sicherstellen, dass ihre tägliche Durchfahrt nicht als regulärer Schengen-Aufenthalt erfasst wird. Solange keine Lösung in Sicht ist, wollen sie ihren Protest nach eigenen Angaben aufrechterhalten.

Eine dauerhafte Lösung soll langfristig eine neue Donaubrücke bringen, die eine direkte Verbindung zwischen den Dörfern und Bačka Palanka ermöglichen würde. Der entsprechende Vertrag wurde Ende 2025 unterzeichnet. Nach Angaben serbischer Behörden soll die Brücke bis zum Jahr 2029 fertiggestellt werden.

Bis zur Fertigstellung und Eröffnung der Brücke bleiben die Bewohner jedoch weiterhin auf die Durchfahrt durch Kroatien oder einen erheblichen Umweg angewiesen.