Schüsse auf Geschäftslokal: Täter weiter auf freiem Fuß

Mitten in der Nacht schrecken Schüsse Anwohner in Wien-Brigittenau auf – die Täter sind noch auf freiem Fuß.

In Wien-Brigittenau hat die Polizei in der Nacht auf Montag Ermittlungen aufgenommen, nachdem gegen 4 Uhr früh mehrere Schüsse abgefeuert worden waren. Anwohner, die durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen wurden, verständigten umgehend die Einsatzkräfte.

Fahndung erfolglos

Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten mehrere Einschusslöcher im Eingangsbereich eines Geschäftslokals fest und sicherten Patronenhülsen am Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos – niemand wurde festgenommen.

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Die weiteren Ermittlungen liegen nun in den Händen des Landeskriminalamts Wien.