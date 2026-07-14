KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Wien-Brigittenau

Schüsse auf Geschäftslokal: Täter weiter auf freiem Fuß

Schüsse auf Geschäftslokal: Täter weiter auf freiem Fuß
FOTO: iStock/Chalabala
1 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht schrecken Schüsse Anwohner in Wien-Brigittenau auf – die Täter sind noch auf freiem Fuß.

In Wien-Brigittenau hat die Polizei in der Nacht auf Montag Ermittlungen aufgenommen, nachdem gegen 4 Uhr früh mehrere Schüsse abgefeuert worden waren. Anwohner, die durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen wurden, verständigten umgehend die Einsatzkräfte.

Fahndung erfolglos

Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten mehrere Einschusslöcher im Eingangsbereich eines Geschäftslokals fest und sicherten Patronenhülsen am Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos – niemand wurde festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen liegen nun in den Händen des Landeskriminalamts Wien.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Klartext
„Ich arbeite nicht mehr mit Arschlöchern“: Investor Achleitner wird deutlich
| Grenzkonflikt
Zwischen Serbien und Kroatien: Schengen-Regeln belasten Dorfbewohner
| Wien-Brigittenau
Schüsse auf Geschäftslokal: Täter weiter auf freiem Fuß
| Grenzkontrolle
Bosnier, Serben & Co.: Neue EU-Einreise kommt mit 20-Euro-Gebühr
| TikTok-Hit
Mann nimmt Kuh mit ans Meer – dieses Video aus Neum geht viral! (VIDEO)
MEHR AKTUELLE NEWS