16-Jähriger bedroht und ausgeraubt: Fahndung läuft

Ein 16-Jähriger, eine Pistole, ein erzwungener Bankomatbesuch – jetzt sucht die Polizei öffentlich nach zwei Männern.

Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Schalek, hat die Ermittlungen zu einem bewaffneten Raubüberfall aufgenommen, der sich am 15. Mai gegen 18:45 Uhr am Schubertring in Wien ereignet hat. Zwei bis dato unbekannte Männer bedrohten dort einen 16-Jährigen und täuschten vor, eine Schusswaffe bei sich zu führen – einer der beiden zeigte dem Jugendlichen den Griff einer Pistole. Daraufhin zwangen sie ihn, an einem Bankomaten 200 Euro abzuheben und das Geld auszuhändigen, bevor sie mit der Beute flüchteten.



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Fahndung läuft

Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen gelang es, Bildmaterial der beiden Männer aus einer Überwachungskamera sicherzustellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hat die Landespolizeidirektion Wien die Veröffentlichung dieser Aufnahmen in den Medien veranlasst. Hinweise – auch anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.

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Für die auf den Fotos abgebildeten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Täterbeschreibung

Die beiden Gesuchten werden als 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben, mit mittelkurzen schwarzen Haaren. Beide trugen blaue Hosen und schwarze Jacken und sprachen Deutsch mit einem Akzent. Ein Unterscheidungsmerkmal: Einer der Männer hatte einen roten Bart, der andere keinen. Nach der Tat flüchteten sie mit FFP2-Masken im Gesicht; zumindest einer war mit einer Faustfeuerwaffe, vermutlich einer Pistole, bewaffnet.