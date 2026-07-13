Drogen-Doppelschlag in Wien: Polizei stellt 70 Kilo Marihuana sicher

Zwei verdeckte Observationen, fünf Festnahmen, Dutzende Kilogramm Drogen: Der Wiener Polizei gelang ein bemerkenswerter Doppelschlag.

Fünf mutmaßliche Drogendealer sind in Wien von der Polizei festgenommen worden. Bei zwei Einsätzen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im April und Mai stellten die Beamten insgesamt 70 Kilogramm Marihuana, 6,8 Kilogramm Kokain, 9.800 Euro Bargeld sowie ein Pfefferspray sicher. Die fünf Verdächtigen wurden anschließend in Justizanstalten überstellt, wie die Polizei am Montag per Aussendung bekanntgab.

Einsatz in Rudolfsheim

Ende April beobachteten Beamte in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, wie ein 27-jähriger Montenegriner eine Tragetasche an einen 26-jährigen Libyer übergab. Der 26-Jährige traf wenig später auf einen 27-jährigen Algerier – bevor die beiden in ein Taxi einsteigen konnten, hielten die Einsatzkräfte sie an. In der Tasche befand sich mehr als ein Kilogramm Marihuana.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Beim 26-Jährigen wurden darüber hinaus fast eineinhalb Kilogramm Kokain, Bargeld und ein Pfefferspray sichergestellt. Auch beim 27-jährigen Algerier fanden die Beamten Bargeld. Der 27-jährige Montenegriner wurde im Zuge einer weiteren Amtshandlung in einem Gebäude in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. In seiner Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf 68,9 Kilogramm Marihuana sowie rund 3.000 Euro Bargeld.

Festnahmen im Mai

Im Mai kam es zu einem weiteren Suchtmittelgeschäft – diesmal in der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße. Dort übergab ein 49-jähriger Serbe einem 28-jährigen Serben ein Sackerl. Die Beamten stellten 152 Gramm Kokain sowie Bargeld sicher und nahmen beide Männer fest.

Bei anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen wurden weitere rund 6,7 Kilogramm Kokain sowie geringe Mengen Marihuana gefunden. Bei einer der Durchsuchungen fiel den Beamten auf, dass die Eingangstüre aufgebrochen worden war. Die Ermittler gehen davon aus, dass Unbekannte versucht hatten, die Drogen aus der Wohnung zu entwenden.

Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern an.