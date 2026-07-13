Mehr Gäste, mehr Nächte: Sarajevo erlebt starken Tourismus-Boom

Sarajevo zieht mehr Besucher an als je zuvor – und die bleiben gleich deutlich länger. Die Zahlen hinter dem Boom sind bemerkenswert.

Sarajevo erlebt eine der erfolgreichsten Tourismusphasen seiner Geschichte. Laut den aktuell vollständig vorliegenden Daten wurden im Kanton Sarajevo von Jänner bis Mai 2026 insgesamt 286.288 Gäste erfasst – ein Zuwachs von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch deutlicher fiel die Entwicklung bei den Nächtigungen aus: 717.366 Übernachtungen bedeuten ein Plus von 13 Prozent.

Die Zahlen belegen nicht nur ein wachsendes Interesse an der bosnischen Hauptstadt, sondern auch eine veränderte Reiseweise: Besucher verbringen im Schnitt rund zweieinhalb Nächte in der Stadt – ein Hinweis darauf, dass sich Sarajevo vom klassischen Kurzreiseziel für ein Wochenende zunehmend zu einer Destination entwickelt, bei der Reisende mehrere Tage einplanen.

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Starkes Inlandswachstum

Besonders auffällig ist das Wachstum bei Gästen aus dem Inland: Die Zahl der Nächtigungen von Besuchern aus Bosnien und Herzegowina stieg im Jahresvergleich um 30,4 Prozent. Bei ausländischen Gästen lag der Zuwachs bei 10,5 Prozent. Allein im Mai verzeichnete Sarajevo 80.123 Ankünfte und 169.346 Übernachtungen – damit zählte dieser Monat zu den stärksten des bisherigen Jahres.

Unter den ausländischen Herkunftsländern führten die Türkei, Kroatien, China, Serbien, Slowenien, Deutschland, die USA, Italien, Großbritannien und Montenegro die Statistik an. Sarajevo profitiert damit gleichermaßen von Gästen aus dem direkten Nachbarschaftsraum wie aus jenen europäischen Ländern, in denen die bosnische Diaspora stark vertreten ist.

Die Stadt hat sich für viele Reisende längst über die Funktion eines Zwischenstopps auf dem Weg zur Adria hinaus entwickelt. Neben der Baščaršija und den historischen Stätten gewinnen naturnahe Ausflugsziele wie Vrelo Bosne, der Trebević sowie die olympischen Berge Bjelašnica und Igman oder das traditionelle Bergdorf Lukomir zunehmend an Bedeutung. Hinzu kommt ein deutlich gewachsenes Angebot an Restaurants, Cafés, Hotels und privaten Unterkünften in der Stadt selbst.

Insbesondere Reisende aus der Diaspora verbinden Familienbesuche immer häufiger mit einem mehrtägigen Aufenthalt in Sarajevo. Die Stadt bietet dabei eine Kombination, die viele etablierte europäische Städtedestinationen kaum replizieren können: vertraute Sprache, regionale Küche, historische Tiefe und ein zeitgemäßes urbanes Umfeld.

Wachstum & Belastungen

Die Tourismusorganisation des Kantons Sarajevo wertet die Zahlen als Beleg dafür, dass die Nachfrage nicht länger auf Sommermonate oder Großveranstaltungen konzentriert ist, sondern sich über das gesamte Jahr verteilt. Für den Sommer 2026 rechnen die Verantwortlichen mit einer besonders starken Saison – begründet durch ein dichtes Veranstaltungsprogramm, neue Flugverbindungen und ein erweitertes touristisches Angebot.

Zu den neuen Flugverbindungen zählen unter anderem die Direktverbindung von Eurowings zwischen Berlin und Sarajevo, die ab 27. Juni 2026 bis zu zweimal pro Woche angeboten wird. Zusätzlich hat Swiss International Air Lines eine neue Direktverbindung zwischen Genf und Sarajevo in Betrieb genommen, die zunächst zweimal wöchentlich als Ergänzung zur bestehenden Zürich-Strecke geplant ist.

Wirtschaftlich besonders relevant ist dabei, dass die Übernachtungszahlen deutlich stärker gestiegen sind als die Besucherzahlen. Längere Aufenthalte bedeuten höhere Einnahmen für Beherbergungsbetriebe, private Vermieter, die Gastronomie, den Taxibereich und den Einzelhandel.

Der Aufschwung im Tourismus bringt jedoch auch Belastungen mit sich. In den stark frequentierten Teilen der Innenstadt nehmen Verkehrsaufkommen, Parkplatzdruck und die Beanspruchung öffentlicher Flächen spürbar zu.

Zudem könnte der expandierende Markt für kurzfristige Wohnungsvermietungen langfristig Druck auf die Mietpreise ausüben.