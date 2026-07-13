Hunderte Syrer in EU eingeschleust: Polizei hebt Hooligan-Netzwerk aus

Stadion tagsüber, Schleusernetzwerk nachts: Eine Polizeioperation lüftet das Doppelleben einer kriminellen Hooligan-Gruppierung.

Gewaltbereite Fußballfans, die nebenbei als Menschenhändler operierten und dabei Hunderte syrische Staatsangehörige über Österreich in die Europäische Union schleusten – dieses Bild zeichnet die internationale Polizeioperation „Ranger“, die bislang 27 Festnahmen zur Folge hatte. Parallel dazu soll die Gruppierung auch im Drogenhandel tätig gewesen sein.

Operation Ranger

Die „Operation Ranger“ läuft seit dem vergangenen Jahr, unter anderem mit Unterstützung des österreichischen Bundeskriminalamtes. Konkrete Fahrt nahm sie Mitte September des Vorjahres an der Grenze zwischen Slowenien und der Steiermark auf. Zehn Monate nach diesem Ausgangspunkt können die Ermittler eine beachtliche Bilanz vorweisen: 27 Verdächtige wurden im Zuge der gemeinsamen Ermittlungen festgenommen – allesamt der Szene gewaltbereiter Fußballfans zuzuordnen. Koordiniert wurde die Operation von der bayerischen Staatsanwaltschaft Traunstein, an der Zusammenarbeit beteiligt waren neben dem österreichischen Bundeskriminalamt auch belgische und polnische Behörden. Laut Europol und österreichischem Bundeskriminalamt wurden dabei insgesamt 15 mutmaßliche führende Mitglieder des Schlepperrings in mehreren europäischen Ländern in Haft genommen.

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Hooligans kennt man gemeinhin von Tribünen und Stadionvorplätzen – vermummt, mit bengalischen Fackeln ausgestattet und in Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Fangruppen verwickelt. Eine polnische Gruppierung aus diesem Milieu hatte sich jedoch auf zwei lukrative kriminelle Betätigungsfelder spezialisiert: den Handel mit Suchtmitteln sowie die organisierte Schleusung von Migranten entlang der Balkanroute.

Drogen und Schleusung

Im Zuge der Razzien stellten die Ermittler neben schweren Waffen und Bargeld auch rund 280 Kilogramm synthetischer Drogen sicher – mit einem geschätzten Straßenwert von etwa sieben Millionen Euro. Als noch einträglicher erwies sich jedoch das Schleuserwesen: Mindestens 300 syrische Staatsangehörige soll die Bande innerhalb von zwei Jahren über österreichisches Territorium in andere EU-Staaten gebracht haben.

Einer der entscheidenden Hinweise, der zur Enttarnung der straff organisierten und weitreichend vernetzten Tätergruppe führte, ergab sich aus Chatverläufen auf dem Mobiltelefon eines der Schleuser. Dieser Mann, staatenlos und mit Herkunft aus einem palästinensischen Großflüchtlingslager im Nahen Osten, war den Behörden aufgefallen, als er gemeinsam mit drei weiteren Personen ohne Aufenthaltsberechtigung in das österreichische Staatsgebiet einreisen wollte.