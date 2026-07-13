Kroatien-Inseln ohne Fähre: Diese 5 Ziele erreichst du mit dem Auto!

Kroatien, Insel, kein Fährstress: Fünf Adriaperlen lassen sich einfach per Auto erreichen – und haben trotzdem alles, was Urlauber suchen.

Wer beim Gedanken an Kroatien-Urlaub sofort an überfüllte Fähranlegestellen und stundenlange Wartezeiten denkt, hat eine entscheidende Option noch nicht in Betracht gezogen: Mehrere der reizvollsten Inseln des Landes sind über Brücken direkt mit dem Festland verbunden – und damit ganz bequem mit dem Auto erreichbar.

Krk gehört zu diesen Inseln und ist über die weithin sichtbare Krk-Brücke zu erreichen. Die Überfahrt ist seit 2020 kostenfrei – eine früher fällige Mautgebühr wurde abgeschafft. Wer die Brücke hinter sich lässt, taucht unmittelbar in eine andere Welt ein: mediterrane Vegetation, verschlafene Bergdörfer und malerische Küstenstreifen prägen das Bild. Ein Glas Žlahtina-Wein in Vrbnik – mit dem Meer im Blick – rundet das Erlebnis ab.

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Pag wiederum überrascht mit einer Landschaft, die kaum karger wirken könnte: Die Pager Brücke führt in eine felsige Szenerie, durchbrochen von Olivenhainen, die fast surreal anmutet. Bekannt ist die Insel vor allem für ihren würzigen Schafskäse und das pulsierende Nachtleben rund um den Strand Zrće.

Inseln ohne Fähre

Wie das Portal kristijan-antic.blog berichtet, lassen sich auch Murter, Čiovo und Vir ohne Umweg über eine Fähre ansteuern. Murter empfängt seine Besucher mit dem unverwechselbaren Flair eines Fischerdorfes und einer Klappbrücke in Tisno. Türkisfarbene Buchten wie Slanica sowie die Möglichkeit, die Kornaten zu erkunden, machen die Insel besonders attraktiv.

Čiovo profitiert von seiner unmittelbaren Nachbarschaft zur historischen Altstadt von Trogir. Die Insel vereint kulturelle Sehenswürdigkeiten mit abgeschiedenen Badebuchten – als besonderes Erlebnis gilt der Sonnenuntergang an der felsigen Kirche Prizidnica.

Vir richtet sich vor allem an Familien: Flache Strände und kurze Wege machen die Insel zu einem unkomplizierten Reiseziel.

Entspannte Radtouren entlang der charakteristischen roten Felsen gehören hier zum typischen Urlaubsprogramm.