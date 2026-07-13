Sechs Mal kein Treffer – der Jackpot wächst weiter. Am Mittwoch locken 8,4 Millionen Euro einen einzigen Glücklichen.

Zum zweiten Mal in Folge bleibt der große Lottogewinn aus – und das bereits zum sechsten Mal hintereinander. Weil auch bei der Sonntagsziehung von Lotto „6 aus 45″ kein Spieler alle sechs Richtigen auf dem Schein hatte, wartet am kommenden Mittwoch ein Siebenfach-Jackpot mit rund 8,4 Millionen Euro auf einen glücklichen Gewinner.

Die gezogenen Zahlen 7, 23, 24, 32, 33 und 43 sowie die Zusatzzahl 16 blieben ohne Volltreffer. Immerhin fünf Teilnehmer lagen mit dem Fünfer plus Zusatzzahl richtig – sie erhalten jeweils 29.138,50 Euro.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gemischte Lage

Bei Lotto Plus sah die Lage gemischt aus: Während die erste Ziehung einen Sechser hervorbrachte, blieb die zweite ohne Hauptgewinner, weshalb die Gewinnsumme auf die nachfolgenden Ränge verteilt wird.

Einen besonderen Grund zur Freude hat eine Person aus der Steiermark: Sie tippte beim Joker die Zahlenfolge 9, 4, 7, 4, 2, 0 korrekt und darf sich über einen Gewinn von 210.778,80 Euro freuen.

Die nächste Ziehung findet am Mittwoch statt.

Wer teilnehmen möchte, kann seinen Tipp noch bis 18.30 Uhr des Ziehungstages abgeben.