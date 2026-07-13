Kozjak-Tunnel wird eröffnet: Neue Verbindung soll Stauchaos in Split beenden

Ein Tunnel, der Dalmatien neu verbindet: Am heutigen Montag fällt der Startschuss für ein Infrastrukturprojekt mit weitreichenden Folgen.

Am Montag wird der Kozjak-Tunnel im Rahmen des Großprojekts „Neue Zufahrt nach Split“ offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das Vorhaben umfasst den Streckenabschnitt vom Autobahnkreuz Vucevica an der A1 über den Kozjak-Tunnel und das Autobahnkreuz DC8 bis hin zum Fährhafen Split. Für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in der Region gilt das Projekt als strategisch bedeutsam.

Butkovics Tunnelzeremonie

Der stellvertretende Ministerpräsident und Verkehrsminister Oleg Butkovic wird am Montag, dem 13. Juli, in der Gespanschaft Split-Dalmatien erwartet, wo er an der Zeremonie zum Tunneldurchbruch teilnehmen wird. Das Projekt, das in drei Phasen realisiert wird, soll eine leistungsfähige Verbindung zwischen dem dalmatinischen Hinterland und der Küstenmetropole Split schaffen. Langfristiges Ziel ist eine direkte, schnelle Anbindung der Autobahn A1 an den Fährhafen Split – einen der meistfrequentierten Häfen der gesamten Adria.

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Technische Herausforderung

Mit dem abgeschlossenen Tunneldurchbruch ist zugleich einer der technisch anspruchsvollsten Abschnitte des Gesamtprojekts bewältigt. Der Kozjak-Tunnel hat eine Länge von rund 2,5 Kilometern und wurde nach etwa einem Jahr und fünf Monaten Bauzeit vollständig durchstochen. Das Gesamtprojekt „Neuer Eingang nach Split“ umfasst neben dem Tunnel rund 4,3 Kilometer Anschlussstraße sowie weitere Überführungen und Infrastruktur. Die Fertigstellung aller Projektphasen ist bis ungefähr 2027 vorgesehen. Auf längere Sicht soll die neue Verbindung dazu beitragen, den Verkehr in Split und dem umliegenden Gebiet spürbar zu entlasten und sowohl den Zugang zu den Inseln als auch ins Landesinnere sicherer und flüssiger zu gestalten.