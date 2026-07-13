Trotz Sieg gegen Leukämie: Sam Neill „plötzlich und unerwartet“ verstorben

Er trotzte der Leukämie, blieb zuletzt krebsfrei – und starb dennoch plötzlich. Die Filmwelt trauert um eine Ikone.

Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Auf seiner offiziellen Instagram-Seite wurde sein Tod in einem Statement der Familie bekannt gegeben – er sei „plötzlich und unerwartet“ eingetreten. Zugleich hob die Familie hervor, dass Neill zuletzt „krebsfrei“ gewesen sei.

Neills Karriere

Seine Karriere vor der Kamera reichte bis in die 1970er Jahre zurück und umfasste zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen – darunter die Serie „Peaky Blinders“ sowie die Kinofilme „Jagd auf Roter Oktober“ und „Das Piano“. Internationales Renommee erlangte er als Paläontologe Dr. Alan Grant in „Jurassic Park“ und als russischer Kapitän in „Jagd auf Roter Oktober“. 2022 kehrte er in „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ erneut in die Rolle des Dr. Alan Grant zurück.

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Kampf gegen Leukämie

Im März 2022 wurde bei Neill Leukämie diagnostiziert; ein Jahr später trat er mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit. Der damals 75-Jährige sprach offen über „sehr dunkle Tage“ – besonders jene Momente, in denen er im Spiegel „einen kahlen, verhutzelten alten Mann“ erblickt habe. Dennoch hielt er an einer positiven Grundhaltung fest.

„Ich habe keine Angst vor dem Sterben“, sagte Neill und stellte klar: „Ich möchte nur nicht aufhören zu leben, weil ich das Leben wirklich genieße.“