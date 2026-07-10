Krebs auf dem Vormarsch: WHO warnt vor fast 70 Prozent mehr Fällen

Die WHO schlägt Alarm: Weltweit könnten die Krebsdiagnosen bis 2050 massiv steigen. Auch in Österreich zeigen aktuelle Zahlen, wie stark Krebs das Gesundheitssystem bereits heute belastet.

Die Zahl der jährlichen Krebsdiagnosen wird nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation deutlich steigen. Laut dem aktuellen WHO-Krebsreport könnten bis 2050 weltweit fast 35 Millionen Menschen pro Jahr neu an Krebs erkranken. Im Jahr 2024 lag diese Zahl noch bei geschätzten 20,6 Millionen Fällen.

Damit würde die globale Krebsbelastung in den kommenden Jahrzehnten um fast 70 Prozent zunehmen. Die WHO nennt dafür mehrere Gründe: Lücken in der Prävention, eine alternde Bevölkerung sowie klassische Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Übergewicht.

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Fast vier von zehn Fällen vermeidbar

Besonders alarmierend ist aus Sicht der WHO, dass ein großer Teil der Krebserkrankungen mit vermeidbaren Risikofaktoren zusammenhängt. Dazu zählen neben Tabak und Alkohol auch ein hoher Body-Mass-Index, körperliche Inaktivität, Luftverschmutzung, UV-Strahlung sowie bestimmte Infektionen.

Die WHO verweist darauf, dass weltweit fast vier von zehn Krebsfällen mit solchen vermeidbaren Ursachen verbunden sind. Fortschritte gibt es zwar beim Tabakkonsum: Seit 2010 ist der weltweite Gebrauch von Zigaretten, Zigarren und Pfeifen deutlich zurückgegangen. Bei Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung zeigt der Trend jedoch in die falsche Richtung.

Große Unterschiede bei Behandlung

Neben der Prävention rückt die WHO vor allem die massive Ungleichheit bei Diagnose und Behandlung in den Mittelpunkt. Während in wohlhabenden Ländern viele Krebsarten immer besser erkannt und behandelt werden, fehlt in ärmeren Staaten oft der Zugang zu grundlegender Versorgung.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Unterschied bei Brustkrebs. In Ländern mit hohem Einkommen liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate laut WHO bei 87 Prozent. In Ländern mit niedrigem Einkommen sind es nur rund 42 Prozent.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus betont deshalb, dass die Überlebenschancen eines Menschen nicht davon abhängen dürften, wo jemand geboren wurde oder wie viel er verdient. Krebs sei nicht nur eine medizinische Diagnose, sondern für viele Betroffene und Familien auch eine enorme seelische und finanzielle Belastung.

Situation in Österreich

Auch in Österreich steigen die absoluten Fallzahlen. Laut Statistik Austria erkrankten im Jahr 2024 insgesamt 48.360 Menschen neu an Krebs. Das entspricht einem Anstieg von 16,4 Prozent gegenüber 2014.

Ende 2024 lebten in Österreich 147.238 Menschen, deren Krebsdiagnose innerhalb der vergangenen fünf Jahre gestellt worden war. Auch diese sogenannte Fünf-Jahres-Prävalenz ist deutlich gestiegen: Im Vergleich zu 2014 beträgt das Plus 24,6 Prozent.

Die Österreichische Krebshilfe verweist darauf, dass die Zunahme vor allem mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt. Die Bevölkerung wird älter, gleichzeitig überleben immer mehr Menschen eine Krebserkrankung oder leben länger mit einer Diagnose.

Häufigste Krebsarten

Bei etwa der Hälfte der im Jahr 2024 in Österreich diagnostizierten Krebsfälle waren Brust, Prostata, Lunge oder Darm betroffen. Bei Frauen war Brustkrebs die häufigste Diagnose, bei Männern Prostatakrebs. Lungenkrebs zählt weiterhin zu den wichtigsten krebsbedingten Todesursachen.

Die WHO sieht die kommenden Jahre deshalb als entscheidend an. Ohne stärkere Prävention, bessere Früherkennung und gerechteren Zugang zu Behandlung könnten die Zahlen weltweit weiter stark steigen.