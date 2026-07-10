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WM-Viertelfinale

Bisher ohne Gegentor: Rote Teufel wollen Spaniens Traumlauf beenden

Bisher ohne Gegentor: Rote Teufel wollen Spaniens Traumlauf beenden
FOTO: EPA/JEFFREY MCWHORTER
2 Min. Lesezeit |

Zwei Fußball-Welten prallen aufeinander – und nur eine kommt dem WM-Titel einen Schritt näher.

Das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hält heute Abend eine Begegnung der Extraklasse bereit: Spanien und Belgien kämpfen ab 21:00 Uhr MESZ im Stadion von Los Angeles um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Der Sieger trifft im Halbfinale auf Frankreich – und hält damit den WM-Traum am Leben. Das Duell wird live in ORF1 übertragen.

Spaniens Dominanz

Die Spanier präsentieren sich bei diesem Turnier in bestechender Form. In der Gruppenphase beendeten sie Gruppe H als Erster mit zwei Siegen und einem Unentschieden sowie einem Torverhältnis von 5:0. Ihr Spiel lebt von hohem Ballbesitz, präzisem Kurzpassspiel und technischer Überlegenheit. Das Mittelfeld diktiert das Tempo, die Flügelspieler suchen mit Tempo und Direktheit immer wieder die Lücken in der gegnerischen Defensive – ein System, das bei dieser WM bereits eindrucksvoll funktioniert hat.

Belgiens Gegenstrategie

Belgien hingegen tritt mit einer frischen, hungrigen Mannschaft an, die auf den ganz großen Wurf aus ist. Die Roten Teufel überzeugten bislang mit taktischer Variabilität und gefährlichen Konterattacken. Ihr Offensivspiel ist darauf ausgelegt, jeden Fehler des Gegners sofort zu nutzen – allerdings werden sie höchste Effizienz benötigen, denn die spanische Defensive lässt kaum Räume zu.

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KO KOSMO-Redaktion
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