21-Jähriger soll 16-Jährige in Auto gelockt und missbraucht haben

Ein Vorwand, ein Fahrzeug, eine Nacht und eine 16-Jährige in großer Gefahr. Die Ermittler handelten schnell.

Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, haben nach Eingang einer Anzeige wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts rasch Ermittlungen eingeleitet und den Tatverdächtigen binnen kurzer Zeit ausgeforscht und festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 6. Juli: Ein 21-jähriger Mann aus Syrien soll eine 16-Jährige im Bereich des Schwedenplatzes angesprochen und sie unter einem Vorwand in sein Fahrzeug gelockt haben.

Anstatt die vereinbarte Route einzuhalten, fuhr er mit ihr in ein abgelegenes Gebiet, wo er das Sexualdelikt begangen haben soll. Danach brachte er die Jugendliche zu ihrer Wohnadresse zurück.

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Rasche Festnahme

Die Auswertung von Videoüberwachungsmaterial ermöglichte es den Ermittlern, sowohl das benutzte Fahrzeug als auch den Tatverdächtigen zu identifizieren. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte daraufhin die Festnahme des Mannes.

Nach seiner Einvernahme wurde der 21-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.