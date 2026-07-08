KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Festnahme

21-Jähriger soll 16-Jährige in Auto gelockt und missbraucht haben

21-Jähriger soll 16-Jährige in Auto gelockt und missbraucht haben
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Vorwand, ein Fahrzeug, eine Nacht und eine 16-Jährige in großer Gefahr. Die Ermittler handelten schnell.

Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, haben nach Eingang einer Anzeige wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts rasch Ermittlungen eingeleitet und den Tatverdächtigen binnen kurzer Zeit ausgeforscht und festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 6. Juli: Ein 21-jähriger Mann aus Syrien soll eine 16-Jährige im Bereich des Schwedenplatzes angesprochen und sie unter einem Vorwand in sein Fahrzeug gelockt haben.

Anstatt die vereinbarte Route einzuhalten, fuhr er mit ihr in ein abgelegenes Gebiet, wo er das Sexualdelikt begangen haben soll. Danach brachte er die Jugendliche zu ihrer Wohnadresse zurück.

Rasche Festnahme

Die Auswertung von Videoüberwachungsmaterial ermöglichte es den Ermittlern, sowohl das benutzte Fahrzeug als auch den Tatverdächtigen zu identifizieren. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte daraufhin die Festnahme des Mannes.

Nach seiner Einvernahme wurde der 21-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Internetphänomen
Haaland-Fieber: Selbst Google macht beim Hype mit
| Trainerwechsel
Zwei WM-Medaillen, acht Jahre Ruhm – HNS bestätigt Rücktritt von Dalic
| Urteil
Arzt tötet 15 Patienten: Staatsanwaltschaft ermittelt in weiteren Fällen
| Luftangriff
Helfer brachte WM-Fußball nach Gaza: Israel tötete ihn beim Bombenangriff
| Wespensommer
Heißes Wetter, mehr Wespen: Experten rechnen mit aktiver Saison
MEHR AKTUELLE NEWS