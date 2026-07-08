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Großalarm

Blutiger Amoklauf an Schule – Täter in Gewahrsam, viele Verletzte

Blutiger Amoklauf an Schule – Täter in Gewahrsam, viele Verletzte
FOTO: iStock/FooTToo
1 Min. Lesezeit |

Großeinsatz an einem Gymnasium in Oberbayern: Was sich in Schongau abgespielt hat, versetzt die Region in Schock.

An einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau ist es zu einem schweren Vorfall gekommen, der einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat. Mehr als 15 Streifenwagen wurden zum Welfen-Gymnasium in der Kleinstadt südwestlich von München entsandt, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Laut Informationen der BILD-Zeitung gibt es mehrere Schwerverletzte.

Hinweise auf Amoktat

Ein Tatverdächtiger befindet sich bereits in Polizeigewahrsam. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk äußerte ein Polizeisprecher, dass Hinweise auf eine Amoktat vorliegen. Die Einsatzkräfte appellierten an die Bevölkerung, das betroffene Gelände weiträumig zu umgehen.

Aus Sicherheitskreisen war zunächst von vier Verletzten die Rede. Wie viele Personen insgesamt zu Schaden gekommen sind, konnte die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffern – fest steht jedoch, dass es sich um mehrere Verletzte handelt.

Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit einer Einwohnerzahl von mehr als 12.000 Menschen.

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