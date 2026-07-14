Kroatien-Urlauber aufgepasst: Wichtige Einreiseroute ab heute nachts gesperrt

Wer diese Woche nachts nach Kroatien fährt, sollte die Route genau kennen – auf der A2 drohen mehrtägige Überraschungen.

Wer in den kommenden Tagen nachts mit dem Auto nach Kroatien reist, sollte seine Streckenplanung sorgfältig prüfen. Auf der Autobahn A2 zwischen Zagreb und dem slowenisch-kroatischen Grenzübergang Macelj steht eine mehrtägige nächtliche Vollsperre bevor. Konkret gesperrt wird der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Krapina und Trakoscan – in beiden Fahrtrichtungen.

Die Sperre tritt jeweils um 20 Uhr in Kraft und endet um 5 Uhr morgens – in der Nacht von Montag auf Dienstag (14. auf 15. Juli), von Dienstag auf Mittwoch (15. auf 16. Juli) sowie von Mittwoch auf Donnerstag (16. auf 17. Juli). Laut dem Kroatischen Automobilclub HAK sind angekündigte Arbeiten der Grund für die Maßnahme. Als offizielle Ausweichroute dient zwischen Krapina und Trakoscan die Staatsstraße DC1.

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Wichtige Ausweichroute

Die A2 ist eine zentrale Verbindungsachse für alle, die aus Österreich über Graz, Maribor und den Grenzübergang Macelj in Richtung Zagreb fahren. Auch Autofahrer aus Teilen Süd- und Ostdeutschlands, die über die Steiermark nach Kroatien reisen, nutzen diese Strecke. Nicht von der Sperre berührt sind hingegen jene Urlauber, die über Ljubljana und den Grenzübergang Bregana oder über Postojna und den Grenzübergang Rupa nach Kroatien einreisen.

Während der Sperrstunden wird der gesamte Verkehr auf die parallel zur Autobahn verlaufende DC1 umgeleitet. Da diese Staatsstraße durch mehrere Ortschaften führt und deutlich weniger Kapazität aufweist als die Autobahn, sind bei stärkerem Reiseverkehr Verzögerungen zu erwarten. Reisende sollten den betroffenen Abschnitt daher möglichst vor 20 Uhr passieren oder ihre Fahrt so einteilen, dass sie erst nach 5 Uhr morgens dort ankommen.

Weitere Einschränkungen

Auch abseits der nächtlichen Vollsperrung bestehen auf der Strecke Zagreb–Macelj weitere Einschränkungen. Zwischen Krapina und Djurmanec steht in Fahrtrichtung Macelj nur ein Fahrstreifen zur Verfügung; zwischen Trakoscan und Djurmanec gilt dasselbe in Richtung Zagreb. Darüber hinaus sind bis zum 24. Juli am Knoten Zapresic bestimmte Verbindungen in Richtung DC1, Westgate, Bistra und Pojatno gesperrt; der Verkehr wird dort über die DC225 und mehrere Regionalstraßen geführt.

Für den 15. Juli warnt der HAK zudem vor stellenweise nassen und rutschigen Fahrbahnen in weiten Teilen Kroatiens. In Bergregionen sowie entlang der Adriatischen Küstenstraße DC8 besteht erhöhte Steinschlaggefahr. Aktuelle Verkehrsinformationen stellt der HAK über seine Website und App bereit.

Telefonische Auskünfte sind in Kroatien unter der Nummer 072 777 777 erhältlich, Pannenhilfe unter der Nummer 1987.