Falsches Feingold verkauft: Wiener Polizei fahndet nach Verdächtigen

Ein Test sollte Vertrauen schaffen – doch genau darin lag die Falle. Wien fahndet nun öffentlich nach zwei Männern.

Am 13. Jänner 2026 wurde ein Mann Opfer eines Goldankaufbetrugs, bei dem zwei bislang nicht identifizierte Täter eine gefälschte Ware als echtes Feingold ausgaben. Die beiden Männer boten dem Geschädigten bei einem persönlichen Treffen mehrere Metallplatten zum Kauf an, die angeblich aus hochwertigem Feingold bestanden und deren Wert im vierstelligen Eurobereich lag.

Um das Vertrauen des Käufers zu gewinnen, ließ dieser zunächst ein Teststück auf seine Echtheit prüfen – und gab sich mit dem Ergebnis zufrieden. Daraufhin übergab er den vereinbarten Bargeldbetrag an die Tatverdächtigen. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Platten keinerlei Wert besaßen: Es handelte sich lediglich um vergoldete Metallstücke ohne jeden Materialwert.

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Gezieltes Ablenkungsmanöver

Der Betrug war gezielt inszeniert: Während einer der beiden Männer das Opfer ablenkte, hielt der zweite ein präpariertes Testplättchen verborgen, das er dem Käufer als frisch aus den angebotenen Platten herausgeschnitten präsentierte – tatsächlich hatte er es die ganze Zeit unter den Metallplatten versteckt gehalten.

Fahndung läuft

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten Fotos der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um rumänische Staatsbürger im Alter zwischen 40 und 55 Jahren handeln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hat die Wiener Polizei die Veröffentlichung der Fotos veranlasst.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter den Telefonnummern 01-31310-25800 oder 01-31310-25511 zu melden. Hinweise können auch vertraulich erstattet werden.

Für die beiden Männer gilt die Unschuldsvermutung.