Sommerferien starten: Auf diesen Routen wird es eng!

Sechs Bundesländer starten gleichzeitig in die Sommerferien – auf Österreichs Autobahnen beginnt damit die staureiche Jahreszeit.

Mit dem Beginn der Sommerferien in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie in mehreren deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande stellt der ÖAMTC die Weichen auf Stau: Das Verkehrsaufkommen auf den wichtigsten Urlaubsrouten im Westen und Süden Österreichs wird am Wochenende deutlich ansteigen. Bereits ab Freitagnachmittag und in den Morgenstunden des Samstags ist auf den zentralen Reiseachsen mit langen Staus zu rechnen. In den kommenden Wochen werde sich die Situation laut Verkehrsexperten weiter verschärfen.

Gesperrte Routen

Im Fokus stehen die klassischen Südrouten: A1 West Autobahn (Walserberg), A10 Tauern Autobahn, A11 Karawanken Autobahn, A12 Inntal Autobahn, A13 Brenner Autobahn, B179 Fernpassstraße, A2 Süd Autobahn sowie die A9 Pyhrn Autobahn. An den Grenzübergängen Walserberg und Kufstein/Kiefersfelden sowie vor dem Karawankentunnel müssen Reisende mit erheblichen Wartezeiten rechnen. Erschwerend kommt die laufende Baustelle an der Luegbrücke auf der A13 Brenner Autobahn hinzu.

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Um zu verhindern, dass Ausweichverkehr die umliegenden Gemeinden blockiert, sind erneut weitreichende Abfahrts- und Durchfahrtssperren in Kraft. In Salzburg gelten diese Sperren vom 11. Juli bis 13. September entlang der A10 Tauern Autobahn zwischen Puch-Urstein und Zederhaus. Eine Ausfahrt ist ausschließlich für Fahrzeuge gestattet, deren Ziel tatsächlich in Österreich liegt.

Durchfahrtssperren bestehen unter anderem in Anif, Grödig, Elsbethen, Wals-Siezenheim, Großgmain sowie in der Stadt Salzburg. Auch Tirol setzt die bewährten Maßnahmen gegen Schleichverkehr fort: In den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte gelten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von 7 bis 19 Uhr Fahrverbote. Der ÖAMTC weist ausdrücklich darauf hin, dass viele Navigationsgeräte diese temporären Sperren nicht oder nur unvollständig erfassen.

Stauberater im Einsatz

Zur Entlastung der Verkehrslage ist in diesem Sommer erneut der ADAC-Stauflieger über Süddeutschland und dem österreichischen Grenzgebiet im Einsatz. Aus der Luft lassen sich Staus frühzeitig erkennen und direkt an die Verkehrsredaktionen melden. Parallel dazu schickt der ÖAMTC an besonders verkehrsreichen Reisetagen seinen Stauberater auf die A10 Tauern Autobahn.

Dieser unterstützt Reisende bei kleineren Pannen unmittelbar vor Ort, koordiniert rasch Hilfe und soll verhindern, dass liegen gebliebene Fahrzeuge zu weiteren Staubildungen führen. Neben dem Ferienstart sorgt ein weiteres Großereignis für zusätzliches Verkehrsaufkommen: Vom 9. bis 11. Juli findet am Salzburgring in Plainfeld bei Salzburg das Electric Love Festival statt. Rund um die An- und Abreise der Besucher ist auf der A1 West Autobahn sowie auf der B158 und der L117 mit spürbaren Verzögerungen zu rechnen.

Vor allem am Donnerstag und Sonntag wird es im Bereich des Festivalgeländes besonders voll.