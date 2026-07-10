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Verkehrsunfall

77-Jähriger fährt zwei Arbeiter am Straßenrand an – Hubschrauber im Einsatz

77-Jähriger fährt zwei Arbeiter am Straßenrand an – Hubschrauber im Einsatz
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Schreckmoment auf einer Gemeindestraße in Niederösterreich: Zwei Arbeiter werden von einem Auto erfasst – mit dramatischen Folgen.

In Scheibbs (Niederösterreich) hat ein 77-jähriger Autofahrer am Donnerstag zwei Männer erfasst, die am Straßenrand arbeiteten. Einer der beiden, ein 52-Jähriger, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen werden.

Sein Kollege, ein 22-jähriger Mann, kam mit leichten Verletzungen davon und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Scheibbs transportiert.

Unfall in Saffen

Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Saffen. Als mutmaßliche Ursache gilt die Ablenkung des Fahrers durch einen am Fahrbahnrand abgestellten Firmenkastenwagen der beiden Arbeiter, wodurch er die Männer zu spät wahrnahm und es zur Kollision kam.

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