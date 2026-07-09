Kein Sommer ohne „Pozivnica“: Wenn der Heimaturlaub zur Balkan-Olympiade wird

Ein Sommer in der alten Heimat klingt zuerst nach Erholung. Sonne, Familie, Kaffee im Schatten und ein paar Tage Abstand vom Alltag in Österreich. Doch jeder aus der Diaspora kennt die Wahrheit: Kaum ist man unten angekommen, liegt sie schon am Tisch – die „Pozivnica“. Und damit ist der Urlaub offiziell vorbei.

Denn eine Einladung am Balkan ist keine Einladung. Sie ist ein Projekt. Eine gesellschaftliche Prüfung. Ein finanzieller Ausnahmezustand. Und manchmal auch ein stiller Wettkampf um Frisur, Outfit, Auto, Sitzplatz, Musikgeschmack und Kuvert.

Der Urlaub endet beim Friseur

Drei Tage Heimat, aber die Frisur muss aussehen wie drei Wochen Planung.

Jedes Jahr nimmt man sich vor, es diesmal ruhiger anzugehen. Man sagt sich: „Ich fahre nur runter, um ein bisschen auszuspannen.“ Drei Tage später sitzt man beim Friseur, schwitzt unter einem Umhang und diskutiert darüber, ob die Frisur „zu österreichisch“ aussieht.

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Weil natürlich irgendwo eine Hochzeit wartet. Oder ein 18. Geburtstag. Oder eine Verlobung. Oder ein Fest, bei dem niemand genau weiß, wer eigentlich gefeiert wird. Aber alle wissen: Man muss hingehen. Und man muss gut aussehen.

Denn am Balkan vergisst niemand. Vor allem nicht die Kamera. Was man letztes Jahr getragen hat, wurde natürlich dokumentiert. Auf Facebook. Auf Instagram. In WhatsApp-Gruppen. Und wahrscheinlich auch auf dem Handy irgendeiner Tetka, die seit 2016 kein einziges Foto gelöscht hat.

„Das hattest du doch schon bei der Hochzeit von Markos Cousin an“, hört man dann. Man selbst weiß nicht einmal mehr, wer Markos Cousin ist. Aber die Tetka weiß es. Die Tetka weiß alles.

Also beginnt der Stress schon vor der Abfahrt. Neue Kleidung muss her. Nicht zu schlicht, sonst heißt es: „In Österreich verdient man wohl auch nichts mehr.“ Nicht zu auffällig, sonst heißt es: „Schau ihn an, kaum lebt er in Wien, glaubt er, er ist Hollywood.“ Die goldene Mitte gibt es nicht. Es gibt nur Kommentare.

Das Auto muss Eindruck machen

Wenn der Onkel die Felgen prüft, ist das die wahre Typisierung.

Dann kommt das Auto. Natürlich kann man mit dem eigenen Wagen fahren. Praktisch, sparsam, zuverlässig. Aber seien wir ehrlich: Wenn man unten vorfährt, soll es nicht aussehen, als wäre man zufällig auf der Durchreise zum Baumarkt.

Es muss etwas Deutsches sein. Am besten groß, schwarz und mit genug PS, damit der Onkel beim ersten Blick schweigend nickt. Dieses Nicken ist wichtig. Es ersetzt am Balkan drei Komplimente.

„Gut, gut“, sagt er dann und schaut nicht dich an, sondern die Felgen. Das bedeutet: Du hast bestanden. Zumindest bis zur nächsten Frage: „Gehört er dir oder ist er gemietet?“ Und schon ist die Würde wieder dahin.

Das Kuvert ist keine Kleinigkeit

Das Kuvert: klein in der Hand, groß im Kontostand.

Doch das Auto ist nur der Anfang. Die wahre Disziplin ist das Geschenk. Oder besser gesagt: das Kuvert. Früher brachte man noch etwas Persönliches mit. Heute öffnet niemand mehr einen Toaster mit Tränen in den Augen. Heute zählt nur noch, wie dick das Kuvert ist.

Dabei beginnt die innere Rechnung sofort. Wie nah ist die Verwandtschaft? War die Familie damals bei unserer Hochzeit? Wie viel haben sie gegeben? Haben sie damals in Euro oder Dinar gerechnet? Und vor allem: Sitzen wir nahe bei der Musik oder irgendwo hinten beim Notausgang?

Denn auch die Sitzordnung ist keine Nebensache. Sie ist Politik. Man denkt, man geht einfach auf ein Fest. In Wahrheit betritt man einen diplomatischen Gipfel. Wer sitzt vorne? Wer sitzt bei der Braut? Wer wurde beleidigt, weil er nicht beim Haupttisch sitzt? Warum sitzt Tetka Milica neben Tetka Dragica, obwohl die beiden seit 2009 nicht miteinander reden?

Und warum sitze ich plötzlich mit Leuten an einem Tisch, die ich zuletzt gesehen habe, als ich acht Jahre alt war? Die Antwort lautet meistens: „So hat es die Tetka entschieden.“

Die Tetka hat alles unter Kontrolle

Offiziell Gast. Inoffiziell Veranstaltungsleitung, Sicherheitsdienst und Familienarchiv.

Denn irgendwo im Hintergrund gibt es immer eine Tetka, die offiziell nichts organisiert, aber faktisch alles kontrolliert. Sie weiß, wer wann kommt. Wer mit wem spricht. Wer zugenommen hat. Wer abgenommen hat. Wer noch immer nicht verheiratet ist. Und wer angeblich „in Österreich ein gutes Leben hat“, aber trotzdem nur 100 Euro ins Kuvert gelegt hat.

Die Tetka ist nicht Teil des Festes. Sie ist das Fest. Sie erscheint zuerst in der Küche, dann beim Eingang, dann plötzlich neben der Musik. Sie kontrolliert, ob alle gegessen haben, obwohl der Tisch unter Fleisch, Brot und Salat zusammenbricht.

Dann fragt sie dich, warum du so wenig isst, während du innerlich bereits mit den Vorfahren sprichst. „Iss noch ein bisschen.“ Dieser Satz klingt fürsorglich. Ist aber keine Bitte. Es ist ein Befehl.

Wenn die Musik zum Wettkampf wird

Ein Lied bestellt, den Saal gewonnen.

Und dann beginnt die Musik. Bis dahin war das Fest nur anstrengend. Jetzt wird es sportlich. Denn sobald die Musiker zwischen den Tischen auftauchen, beginnt ein eigener Wettbewerb. Wer bestellt zuerst ein Lied? Wer kommt früher dran? Und warum hat der Nachbar schon 20 Lieder bestellt, obwohl angeblich nur fünf erlaubt sind?

Natürlich sagt am Anfang jeder: „Nein, nein, ich bestelle nichts.“ Fünf Minuten später greift die halbe Halle in die Tasche. Einer winkt dem Sänger. Einer steht schon beim Akkordeonspieler. Einer schickt vorsichtshalber ein Kind nach vorne, damit die Musik nicht am eigenen Tisch vorbeigeht.

Und dann kommt die wichtigste Frage des Abends: Welches Lied nimmt man? Denn auch hier will man nicht irgendwas bestellen. Man will Geschmack beweisen. Es darf nicht zu traurig sein, weil niemand beim Dessert weinen möchte. Es darf nicht zu modern sein, weil die ältere Generation sonst fragt: „Was ist das für ein Lärm?“ Es darf aber auch nicht zu alt sein, weil die Jüngeren dann sofort draußen rauchen gehen.

Also sucht man dieses eine Lied. Ein Lied, das sagt: Ich verstehe Musik. Ich verstehe den Moment. Ich verstehe unsere Leute. Dann bestellt man es.

Die ersten Töne kommen. Einer hebt den Kopf. Der Zweite lächelt. Der Dritte sagt: „E, das ist ein gutes Lied.“ Und plötzlich passiert es. Die Leute stehen auf.

Erst einer. Dann zwei. Dann der ganze Tisch. Die Gläser gehen hoch, die ersten singen mit, jemand klatscht im Takt. Die Tetka ist plötzlich im Kolo, obwohl sie fünf Minuten vorher noch Rückenschmerzen hatte. Der Onkel schließt die Augen, als würde dieses Lied gerade sein ganzes Leben erklären.

Und man selbst steht daneben, tut bescheiden und nickt nur leicht. Aber innerlich denkt man sich: Yes. Man hat das richtige Lied bestellt.

In diesem Moment ist egal, wie teuer der Abend wird. Egal, dass die Schuhe drücken. Egal, dass man schon dreimal gesagt hat, man fährt gleich heim. Deine Liedauswahl hat den Saal gehoben. Und am Balkan ist das eine eigene Währung.

Der eine hat das bessere Auto. Der andere das dickere Kuvert. Aber du hattest das Lied, bei dem alle aufgestanden sind. Auch das wird dokumentiert.

Am Ende bleibt trotzdem Heimat

Müde, pleite, satt – aber irgendwie doch wieder daheim.

Und genau deshalb kommt man nach jedem Sommer zurück und schaut zuerst auf den Kontostand. Nicht aus Interesse. Sondern aus Angst.

Man wollte eigentlich nur ein paar Tage heimfahren. Am Ende hat man Kleidung gekauft, das Auto getankt, Geschenke verteilt, beim Friseur mehr bezahlt als geplant, drei Mal „nur kurz“ Verwandte besucht und auf mindestens zwei Feiern mehr ausgegeben, als man sich vorgenommen hatte.

Aber dann passiert das Seltsame. Trotz allem Stress. Trotz der Hitze. Trotz der Tetka. Trotz der Sitzordnung. Trotz des Kuverts, das finanziell wehgetan hat. Trotz der Fotos, auf denen man beim Tanzen aussieht, als würde man gegen einen unsichtbaren Gegner kämpfen.

Man sitzt irgendwann spät in der Nacht draußen. Die Musik ist leiser geworden. Die Kinder schlafen auf zusammengeschobenen Sesseln. Irgendwo räumt jemand Teller weg. Der Onkel erzählt dieselbe Geschichte wie jedes Jahr. Die Tetka sagt noch immer, dass man zu wenig gegessen hat.

Und plötzlich weiß man wieder, warum man kommt. Weil diese Feste anstrengend sind, aber auch Heimat bedeuten. Weil sie laut, chaotisch, teuer und manchmal völlig übertrieben sind. Aber sie verbinden uns mit Menschen, Orten und Erinnerungen, die man in Österreich nicht einfach ersetzen kann.

Kein Sommer ohne „Pozivnica“ heißt deshalb auch: kein Sommer ohne Stress, aber auch kein Sommer ohne Geschichten.

Und seien wir ehrlich: Wenn nächstes Jahr wieder eine Einladung kommt, werden wir wieder seufzen. Wir werden wieder sagen: „Dieses Jahr mache ich es anders.“ Dann buchen wir trotzdem den Friseurtermin. Kaufen trotzdem etwas Neues. Mieten vielleicht doch wieder ein deutsches Auto. Und fragen irgendwann leise: „Wie viel legt man diesmal ins Kuvert?“