Sekundenschlaf auf der A2: Vierköpfige Familie schwer verletzt

Rückfahrt vom Urlaub, zwei Unfälle, eine Familie schwer verletzt – auf der A2 in der Steiermark wurde ein Sonntag zum Albtraum.

Eine tschechische Familie ist am Sonntagnachmittag auf der Rückfahrt von ihrem Adria-Urlaub auf der Südautobahn (A2) bei Großwilfersdorf in der Steiermark in einen schweren Unfall geraten. Den Ermittlungen der Polizei zufolge verlor der 46-jährige Fahrer gegen 15.30 Uhr infolge eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet nach rechts von der Fahrbahn, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam schließlich auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stillstand.

Schwere Verletzungen

Alle vier Insassen des Fahrzeugs erlitten schwere Verletzungen. Betroffen waren neben dem Fahrer auch seine 50-jährige Frau sowie die gemeinsamen Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren. Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung direkt an der Unfallstelle.

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Der zwölfjährige Bub wurde anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, während die restlichen Familienmitglieder durch das Rote Kreuz ins LKH-Uniklinikum Graz gebracht wurden.

Zweiter Vorfall

Nur wenige Stunden nach diesem Unfall kam es auf derselben Autobahn zu einem weiteren Vorfall, an dem ebenfalls ein tschechisches Fahrzeug beteiligt war. Laut Angaben der Feuerwehr Obergroßau ereignete sich kurz nach der Abfahrt Sinabelkirchen ein Auffahrunfall. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, allerdings war die Überholspur für einen gewissen Zeitraum gesperrt.