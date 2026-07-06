Streit um Geld eskaliert: Mann mit Wasserwaage bewusstlos geschlagen

Eine Geldforderung endet in Villach mit Gewalt, Raub und einer Flucht – der Täter kannte sein Opfer gut.

Ein 43-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Villach wegen des Verdachts auf schweren Raub in Gewahrsam genommen worden. Laut Polizei soll er einen 40-jährigen Bekannten in dessen Wohnung überfallen und dabei mit einem Messer sowie einer Wasserwaage verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr, nachdem eine Geldforderung zwischen den beiden Männern zu einem handfesten Streit eskaliert war. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde an der Hand und wurde anschließend mit der Wasserwaage bewusstlos geschlagen.

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Flucht und Festnahme

Da der Täter wusste, dass in der Wohnung eine größere Menge Bargeld aufbewahrt wurde, durchsuchte er die Räumlichkeiten nach dem Angriff systematisch. Mit dem erbeuteten Geld sowie dem Fahrzeug des Opfers flüchtete er zu seiner Wohnadresse im Bezirk Villach-Land, wo ihn eine Polizeistreife schließlich festnehmen und ins Polizeianhaltezentrum Villach einliefern konnte.

Das gestohlene Bargeld blieb bislang unauffindbar. Das Opfer wurde nach dem Angriff von der Rettung ins LKH Villach transportiert.

Im Rahmen der Ermittlungen stieß die Polizei im Bad der betroffenen Wohnung zudem auf eine geringe Menge Suchtmittel.

Die Untersuchungen dauern an.