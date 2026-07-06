England-Star stürzt beim Jubeln: WM-Feier endet im Krankenhaus (VIDEOS)

Aus purer Freude wurde bitterer Ernst: Ein englischer WM-Star verlässt das Aztekenstadion nicht auf eigenen Beinen.

Mitten in den WM-Jubel platzte eine bittere Nachricht: Jordan Henderson hat sich beim Feiern des englischen Achtelfinalsiegs gegen Mexiko offenbar schwer am Handgelenk verletzt. Das bestätigte Nationaltrainer Thomas Tuchel nach dem 3:2-Erfolg am Sonntag. „Es ist eine ziemlich schwere Verletzung und es passt einfach nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht bei uns ist“, sagte Tuchel. Der 36-Jährige wurde noch im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Hendersons Sturz

Was zunächst wie ausgelassene Siegesfeier wirkte, endete für Henderson abrupt. Inmitten der Partyatmosphäre vor den mitgereisten Fans der Three Lions bildeten Spieler und Betreuer plötzlich einen Kreis – Henderson war offenbar über eine Bande gestürzt und dabei unglücklich auf die Hand gefallen. Auf einer Trage wurde er in die Katakomben des Stadions getragen.

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Jordan Henderson se rompió el brazo saltando la publicidad en los festejos de Inglaterra. Se perderá lo que resta de la Copa del Mundo pic.twitter.com/XYtUtoYdAp — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 6, 2026

Kapitän Harry Kane zeigte sich zunächst wenig besorgt. „Ich glaube, es geht ihm gut. Es ist nur etwas mit seinem Arm“, sagte der Stürmer gegenüber der BBC. Tuchels Einschätzung klang deutlich ernster.

Vorzeitiges Aus?

Für Henderson, der beim Turnier bislang lediglich zu einem Kurzeinsatz gekommen war, könnte das WM-Abenteuer damit vorzeitig enden.

Jordan Henderson played zero minutes against Mexico, but still managed to get a yellow card and pickup an injury requiring him to leave on a stretcher and be taken to hospital. That's what the altitude of the Azteca does to you! pic.twitter.com/37QHwNC7jX — Pie Sports Booze 🔞 PARODY (@piesportsbooze) July 6, 2026

England trifft im Viertelfinale auf Norwegen. Das Spiel findet am Sonntag, dem 19. Juli 2026, im New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) statt.