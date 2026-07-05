Brasilien, Norwegen, Mexiko, England: Wer kommt heute Nacht weiter?

Brasilien, Norwegen, Mexiko, England – vier Nationen, zwei Tickets fürs Viertelfinale. Die Nacht bringt Klarheit.

Am 11. Juni 2026 rollte der Ball zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Seitdem kämpfen 48 Nationalmannschaften um den begehrtesten Titel des Weltfußballs – eine Rekordbeteiligung, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Doch nicht nur die schiere Anzahl der Teams ist neu: Auch der Modus wurde überarbeitet.

Neben den Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich diesmal auch die acht besten Dritten für die K.-o.-Runde. Außerdem sollen neue Regelungen das Zeitspiel künftig wirksamer unterbinden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wer die WM-Partien live verfolgen möchte, muss dabei tief in die Nacht blicken. Die Zeitverschiebung zwischen Europa und den nordamerikanischen Austragungsorten sorgt dafür, dass Anstoßzeiten bis 6 Uhr morgens MESZ keine Seltenheit sind.

Achtelfinal-Programm

In den Sechzehntelfinalspielen haben 16 Mannschaften den Sprung in die Runde der letzten 16 geschafft. Am heutigen Sonntag, dem 5. Juli 2026, stehen zwei dieser Partien auf dem Programm – und mit Harry Kane für England, Erling Haaland für Norwegen sowie Vinicius Junior für Brasilien sind dabei einige der größten Namen des Weltfußballs gefordert.

Den Sonntagabend prägen das dritte und vierte Spiel der Achtelfinalrunde. Frankreich und Marokko haben bereits am 4. Juli ihren Platz im Viertelfinale gesichert. Nun sind Brasilien, Norwegen, Mexiko und England gefragt, zwei weitere Tickets für die Runde der letzten Acht zu lösen.

Die erste Partie wird um 22 Uhr MESZ angepfiffen, die zweite folgt um 2 Uhr nachts. Wer wann spielt und wo die Duelle im FreeTV zu sehen sind, haben wir hier im Überblick:

5. Juli 2026, 22 Uhr: Brasilien – Norwegen (ORF1)

6. Juli 2026, 2 Uhr: Mexiko – England (ORF1)

Die Sieger dieser beiden Begegnungen treffen im Viertelfinale aufeinander, das am Samstag, dem 11. Juli 2026, um 23 Uhr MESZ stattfindet.

TV & Stream

In Österreich übertragen ORF 1 und ServusTV die WM 2026 kostenlos im Free-TV – beide Sender teilen sich alle 104 Spiele jeweils zur Hälfte, sodass jeder Sender 52 WM-Spiele live zeigt.

Das Endspiel steigt am Sonntag, dem 19. Juli 2026, um 19 Uhr MESZ. Wer lieber in Gemeinschaft mitfiebert, kann auch bei dieser WM wieder auf Public Viewings zurückgreifen.