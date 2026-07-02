32 Grad, gefühlte 42 – beim WM-Achtelfinale Kroatien gegen Portugal wird das Wetter zum ernsthaften Faktor.

Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft treffen Kroatien und Portugal in Toronto aufeinander. Anstoß ist um 19 Uhr Ortszeit – für heimische Fans bedeutet das einen späten Abend, denn hierzulande läuft die Partie ab 1 Uhr in der Früh. Doch nicht nur die ungewöhnliche Anstoßzeit sorgt im Vorfeld für Gesprächsstoff: Auch die Wetterbedingungen rücken zunehmend in den Mittelpunkt.

Extreme Hitze erwartet

Wie portugiesische Medien berichten, werden zum Spielbeginn Temperaturen von bis zu 32 Grad Celsius erwartet – die gefühlte Hitze soll sogar auf 42 Grad klettern. Environment and Climate Change Canada hat für den Zeitraum zwischen 13 und 22 Uhr Ortszeit bereits gelbe Warnungen ausgegeben.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Eine Spielverlegung gilt trotz der extremen Bedingungen als ausgeschlossen – das Reglement sieht eine solche Möglichkeit schlicht nicht vor. Für die Spieler auf dem Rasen bleibt die Hitze damit eine reale Belastung, wenngleich auf den Trainerbänken und in den Ersatzspielerbereichen Klimaanlagen für Abkühlung sorgen. Darüber hinaus stehen Eis, Ventilatoren, feuchte Tücher sowie Sprühnebelgeräte bereit. Die FIFA hat für die WM 2026 zudem verbindliche Kühlpausen von drei Minuten in der Mitte jeder Halbzeit eingeführt – insgesamt zwei offizielle Trinkpausen pro Partie.

Blitz-Regelung greift

Anders verhält es sich bei Gewittern: Wird ein Blitzeinschlag innerhalb von 13 Kilometern rund um das Stadion registriert, muss das Spiel um 30 Minuten unterbrochen werden – und diese Frist beginnt mit jedem weiteren Blitz neu zu laufen.

Wie weitreichend diese Regelung in der Praxis greifen kann, zeigte bereits das Gruppenspiel zwischen Frankreich und dem Irak: Damals warteten die Mannschaften ganze zwei Stunden auf den Beginn der zweiten Halbzeit. Auch das portugiesische Nationalteam bekam die Launen des nordamerikanischen Wetters bereits zu spüren – starker Wind drohte die Trainingseinheit unter Roberto Martinez zu verhindern.

Letztlich beruhigte sich die Lage jedoch rechtzeitig, und das Spiel fand planmäßig statt.