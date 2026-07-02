Von EU zugelassenes Pestizid lässt Hirn schrumpfen – Brisante Studie erschüttert Behörden

Ein gängiges Pestizid, neue Daten – und plötzlich steht eine jahrzehntealte Zulassungsentscheidung der EU auf dem Prüfstand.

Eine neue wissenschaftliche Auswertung bringt das in der Landwirtschaft weit verbreitete Fungizid Fluazinam unter Druck. Der Wirkstoff kommt unter anderem beim Anbau von Kartoffeln und Äpfeln zum Einsatz. Forschende der Universität Stockholm haben ältere Studiendaten einer erneuten Analyse unterzogen und gelangen dabei zu deutlich kritischeren Schlussfolgerungen als die ursprüngliche Untersuchung. In Österreich ist Fluazinam im Kartoffelanbau regulär zugelassen und wird dort auf einer Ackerfläche von rund 20.000 Hektar eingesetzt.

Konkret handelt es sich um eine Studie aus dem Jahr 2005, die seinerzeit im Auftrag des Herstellers ISK durchgeführt worden war. Gegenstand der Untersuchung war die Frage, ob Fluazinam bei trächtigen Ratten die Gehirnentwicklung ihrer Nachkommen beeinflussen kann. Der damalige Abschlussbericht kam zu dem Ergebnis, dass keine statistisch relevanten Effekte nachweisbar seien.

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Kritische Neubewertung

Genau diese Einschätzung stellen die Stockholmer Forschenden nun infrage. Ihre Auswertung derselben Rohdaten fördert mehrere statistisch auffällige Befunde zutage: Bei den Nachkommen der Versuchstiere seien unter anderem ein verringertes Gehirngewicht sowie Veränderungen in der Gehirnreifung festgestellt worden. Besonders brisant erscheint dabei, dass Fluazinam nach einer Sicherheitsbewertung im Jahr 2008 in der Europäischen Union zugelassen wurde und bis heute als erlaubter Wirkstoff gilt – wie der Guardian berichtet.

Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass die neue Untersuchung bislang kein unabhängiges Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat. Aus diesem Grund ist bei der Bewertung der Ergebnisse Zurückhaltung geboten: Sie liefern keinen abschließenden Beweis für eine Gefährdung des Menschen, sind aber als ernstzunehmendes Warnsignal zu werten.

Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen reagieren mit der Forderung nach einem raschen Verbot des Wirkstoffs. Ihr Hauptkritikpunkt: Studien zur Sicherheit von Pestiziden werden häufig von den Herstellern selbst finanziert oder in Auftrag gegeben, was strukturelle Interessenkonflikte begünstigt und unabhängige Kontrollen umso notwendiger macht. Der Hersteller ISK erklärte laut Guardian, die Vorwürfe seien bekannt, ohne Einsicht in die zugrundeliegende Analyse sei jedoch keine weitergehende Stellungnahme möglich.

EFSA prüft Fluazinam

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat auf die Entwicklungen reagiert. Nach Angaben des Guardian wurde die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES damit beauftragt, die statistische Auswertung sowie die ihr zugrundeliegenden Daten einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen. Die EFSA betont, dass die Bewertung im Rahmen des laufenden EU-Verfahrens in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten erfolgt.

Ob Fluazinam für den Menschen gesundheitlich bedenklich ist und in welchem Ausmaß, bleibt vorerst ungeklärt. Tierversuche lassen sich nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragen. Die Studienautoren betonen dennoch: Zeige ein Stoff bei Ratten Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung, müsse ein mögliches Risiko für den Menschen mit aller Ernsthaftigkeit geprüft werden.

Eine abschließende Einschätzung zur Sicherheit von Fluazinam wird demnach im ersten Quartal 2027 erwartet.