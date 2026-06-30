Warum Kroatien der Angstgegner der Fußball-Großmächte ist

Deutschland, Brasilien, Argentinien, England – wer in einem Turnier auf Kroatien trifft, weiß: Das wird unangenehm. Seit 1998 hat die kleine Fußballnation eine Großmacht nach der anderen geärgert. Warum niemand gerne gegen Kroatien spielt.

Es gibt Gegner, die wollen die Favoriten lieber vermeiden. Kroatien gehört seit fast 30 Jahren zu genau dieser Sorte – ein Team, das auf dem Papier klein wirkt und auf dem Platz riesig spielt. Kaum eine Nation hat in K.-o.-Spielen so viele Große zu Fall gebracht.

Das Erstaunliche daran ist die Konstanz. Von 1998 bis heute taucht Kroatien immer wieder als Stolperstein der Titelanwärter auf. Ein Blick auf die großen Duelle zeigt, warum die Favoriten dieses Los fürchten.

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Gegner Highlight Ergebnis Deutschland WM-Viertelfinale 1998 3:0 für Kroatien England EM-Quali 2007 (Wembley) & WM-Halbfinale 2018 3:2 bzw. 2:1 Argentinien WM-Gruppenphase 2018 3:0 für Kroatien Brasilien WM-Viertelfinale 2022 1:1, 4:2 i. E. Frankreich WM-Finale 2018 2:4 (knapp verloren)

Deutschland: Das 3:0 von 1998

Es war der erste große Paukenschlag der jungen Nation. Bei ihrer ersten WM 1998 warf Kroatien Titelmitfavorit Deutschland im Viertelfinale mit 3:0 aus dem Turnier. Robert Jarni, Goran Vlaović und Davor Šuker trafen – ein historischer Abend.

Dieser Sieg war mehr als ein Ergebnis. Er war die Geburtsstunde des Mythos vom kroatischen Angstgegner und endete für Kroatien mit Platz drei bei der allerersten Teilnahme.

England: zweimal das Herz gebrochen

Kaum ein Land hat England so wehgetan wie Kroatien. 2007 gewann Kroatien 3:2 in Wembley und kickte England aus der EM 2008 – der englische Teamchef wurde danach entlassen. Es war eine Demütigung mit Folgen.

Elf Jahre später folgte das nächste Drama. Im WM-Halbfinale 2018 drehte Kroatien einen Rückstand und gewann 2:1 nach Verlängerung – und zog erstmals ins WM-Finale ein. Für England platzte erneut der große Traum.

Argentinien: 3:0 gegen Messi & Co.

Auch eine der größten Fußballnationen bekam Kroatiens Härte zu spüren. In der WM-Gruppenphase 2018 fertigte Kroatien Argentinien mit 3:0 ab – ein Ergebnis, das die ganze Fußballwelt überraschte. Lionel Messi und seine Stars wirkten ratlos.

Fairerweise gehört zur Geschichte auch die Revanche. Im WM-Halbfinale 2022 drehte Argentinien den Spieß um und gewann 3:0 – Kroatien ist kein unbezwingbarer Gegner, aber fast immer ein unangenehmer.

Brasilien: der Rekordweltmeister gestürzt

Der vielleicht größte Coup gelang 2022. Im Viertelfinale eliminierte Kroatien den fünffachen Weltmeister Brasilien im Elfmeterschießen (1:1, 4:2). Brasilien galt als Topfavorit – und scheiterte am kühlen Nervenkostüm der Kroaten.

Genau das ist das Muster. Je größer der Druck und je länger das Spiel, desto stärker wird Kroatien. In Verlängerungen und Elfmeterschießen ist das Team über die Jahre kaum zu schlagen gewesen.

Frankreich und Spanien: die ehrlichen Ausnahmen

Zur Wahrheit gehört aber auch: Nicht jeder Gigant fürchtet Kroatien. Frankreich gewann das WM-Finale 2018 mit 4:2 und behielt auch danach meist die Oberhand. Kroatien forderte den Weltmeister, schlug ihn aber nicht.

Ähnlich ist es bei Spanien. In den jüngsten Duellen hatte Spanien oft das bessere Ende für sich – ein Beleg dafür, dass auch der Angstgegner Grenzen hat. Genau diese Ehrlichkeit macht den Mythos aber erst glaubwürdig.

Warum niemand gegen Kroatien will

Deutschland 1998: 3:0 im WM-Viertelfinale.

3:0 im WM-Viertelfinale. England: 3:2 (2007, Wembley) und 2:1 (WM-Halbfinale 2018).

3:2 (2007, Wembley) und 2:1 (WM-Halbfinale 2018). Argentinien 2018: 3:0 in der Gruppenphase.

3:0 in der Gruppenphase. Brasilien 2022: Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen.

Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen. Stärke: eiskalt in Verlängerung und Elfmeterschießen.

Das Geheimnis: Mentalität und Nervenstärke

Hinter den Ergebnissen steckt ein klares Muster. Kroatien lebt von Mentalität, Erfahrung und der Fähigkeit, in engen Spielen ruhig zu bleiben. Spieler wie Luka Modrić haben Dutzende solcher Schlachten erlebt – Druck ist für sie Alltag.

Dazu kommt die taktische Disziplin. Kroatien lässt sich selten überrennen, verteidigt klug und schlägt eiskalt zu, wenn die Chance kommt. Gerade Favoriten, die auf einen einfachen Sieg hoffen, laufen damit ins offene Messer.

Ein Angstgegner mit Ansage

Deshalb ist die Auslosung gegen Kroatien für jede Großmacht eine Warnung. Wer die Kockasti unterschätzt, hat oft schon verloren, bevor das Spiel beginnt. Die Geschichte liefert dafür Beweis um Beweis.

Für die Diaspora ist genau das ein Stück Stolz. Ein kleines Land, das die Größten das Fürchten lehrt – das ist die schönste Geschichte des kroatischen Fußballs.