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Versorgungsengpass

Leere Regale, schwitzende Kunden – Wiens Kühlgeräte-Engpass wird noch schlimmer

Leere Regale, schwitzende Kunden – Wiens Kühlgeräte-Engpass wird noch schlimmer
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wien schwitzt – und greift in die Regale. Doch wer jetzt noch Abkühlung kaufen will, steht vielerorts vor leeren Flächen.

Die anhaltende Hitzewelle in Wien sorgt für einen massiven Ansturm auf Kühlgeräte – mit spürbaren Folgen für den Handel: In zahlreichen Geschäften der Stadt sind Klimaanlagen und Ventilatoren nicht mehr verfügbar. In einer Wiener Diskonterfiliale präsentierte sich die Situation am Dienstag besonders deutlich: Sämtliche Geräte waren vergriffen.

Ein Hinweisschild am Eingang machte die Kunden darauf aufmerksam: „Liebe Kunden, leider sind momentan alle Klimageräte und Ventilatoren ausverkauft.“ Wer noch kurzfristig eine Kühllösung erwerben wollte, verließ das Geschäft ohne Erfolg. Der Diskonter sprach in seiner Mitteilung den Kunden gegenüber seinen Dank für das entgegengebrachte Verständnis aus.

Leere Verkaufsflächen

Bereits am Samstagnachmittag hatte ein Wiener Elektronikfachmarkt mit vergleichbaren Engpässen zu kämpfen. Aufnahmen eines Leserreporters des Portals „Heute“ dokumentieren die leeren Verkaufsflächen, auf denen eigentlich Klimageräte präsentiert werden sollten. „Die Menschen kauften gefühlt das, was sie bekommen konnten, egal, was es kostet“, beschreibt der Wiener seinen Eindruck.

Nachlieferung kaum möglich

Der außergewöhnlich hohe Bedarf stellt den Handel inzwischen vor erhebliche Probleme. Aus der Branche ist von einem regelrechten Nachfrageboom die Rede – doch die Industrie ist nicht in der Lage, ihre Produktion kurzfristig hochzufahren, weshalb Nachlieferungen kaum noch zu erwarten sind. Wie „Heute“ berichtet, sind Klimageräte und Ventilatoren aufgrund der anhaltenden Hitze vielerorts vergriffen, und die Lagerbestände gehen weiter zurück.

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