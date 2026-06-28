Nie war es heißer: Wien knackt die 40-Grad-Marke

Wien schreibt Klimageschichte – und die Hitze ist noch nicht vorbei. Was die Messgeräte jetzt anzeigen, gab es noch nie.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen hat Wien die 40-Grad-Marke überschritten. Die Messstation der GeoSphere Austria in Wien-Innere Stadt registrierte um 16.35 Uhr exakt 40,0 Grad Celsius – ein Wert, der in der Bundeshauptstadt bislang nie gemessen worden war. Bereits kurz vor 15 Uhr hatte die Station in Wien-Stammersdorf mit 39,7 Grad den bis dahin gültigen städtischen Allzeitrekord egalisiert.

„Wien bleibt damit auf Kurs für den ersten 40-Grad-Wert seit Messbeginn in der Bundeshauptstadt“, sagte UWZ-Wetterexperte Nikolas Zimmermann. Zum österreichweiten Hitzerekord von 40,5 Grad, der im August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg aufgestellt wurde, fehlten zu diesem Zeitpunkt lediglich 0,5 Grad.

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Rekordnächte & Gewässer

Rekordwerte wurden nicht nur tagsüber verzeichnet. Bereits in der Nacht blieben die Temperaturen in Hornstein, Wien-Innere Stadt und Bad Deutsch-Altenburg durchgehend über der 25-Grad-Schwelle. „In sieben von neun Landeshauptstädten wurden bereits neue Monatsrekorde aufgestellt, vereinzelt – wie in Innsbruck – auch Allzeitrekorde“, so UWZ-Wetterexperte Zimmermann.

Die anhaltende Hitze macht sich auch in den Gewässern bemerkbar: Die Alte Donau erwärmte sich auf 29,6 Grad, der Neusiedler See sogar auf 32 Grad. Selbst in großen Höhen sind die Temperaturen ungewöhnlich hoch – auf der Adlersruhe am Großglockner auf 3.454 Metern wurden rund zwölf Grad gemessen. Unter diesen Bedingungen würden täglich teils mehr als zehn Zentimeter Altschnee oder Eis schmelzen.

Vor den gesundheitlichen Folgen der extremen Hitze warnen auch die Meteorologen der GeoSphere Austria ausdrücklich: „Die extreme Hitze kann zu erhöhter Körpertemperatur, Schwäche und Müdigkeit führen und im extremen Fall auch zu Verwirrtheit und Schwindel. Es wird empfohlen, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten sowie unnötige Anstrengungen während der heißesten Tageszeit zu vermeiden. Sucht nach Möglichkeit schattige und gekühlte Orte auf. Achtet besonders auf Kinder und vulnerable Personen.“

Rekord in Tschechien

Auch in Tschechien wurden Temperaturen gemessen, die jede bisherige Aufzeichnung übertreffen – der erst am Samstag aufgestellte Rekord hat bereits wieder Bestand verloren. „Die Station Doksany maß kurz vor 15 Uhr 41,1 °C. Es ist das erste Mal, dass wir in unserem offiziellen Stationsnetz eine Temperatur von 41 Grad aufgezeichnet haben“, teilte der staatliche Wetterdienst CHMÚ mit. Und weiter: „Die Temperaturen steigen weiter, das ist nicht das endgültige Maximum.“

Ab Mitte der Woche soll die Hitze vorübergehend nachlassen. Eine längere Abkühlung ist jedoch nicht in Sicht – ersten vorsichtigen Prognosen zufolge könnte bereits übernächste Woche die nächste Hitzewelle einsetzen.