Elke Kahr triumphiert: KPÖ legt in Graz massiv zu

Graz hat gewählt – und das Ergebnis sendet ein klares Signal. Elke Kahr und ihre KPÖ schreiben Stadtgeschichte.

Am Sonntag hatten in Graz rund 225.883 Wahlberechtigte die Möglichkeit, in 111 Wahllokalen bis 16.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Die KPÖ, angeführt von der amtierenden Bürgermeisterin Elke Kahr, war als klarer Favorit in den Wahlgang gegangen – und konnte dieser Erwartungshaltung letztlich auch gerecht werden. Einer ersten Hochrechnung zufolge erzielte die Partei 35,8 Prozent der Stimmen, was einem Zuwachs von 6,9 Prozentpunkten gegenüber der Wahl 2021 entspricht.

Politikanalyst Peter Filzmaier erklärte dazu im ORF, dass eine knappe Mehrheit der Wahlberechtigten die Entwicklung der Stadt positiv bewertet habe – und dieser Rückenwind der KPÖ zugutegekommen sei. Die Stimmungslage habe damit klar zugunsten der Partei der Bürgermeisterin ausgeschlagen.

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Ergebnisse im Überblick

Auf dem zweiten Platz landete die ÖVP mit 25,6 Prozent, allerdings mit einem leichten Minus von 0,3 Prozentpunkten. Die Grünen kamen auf 13,9 Prozent und mussten einen Rückgang von 3,5 Prozentpunkten hinnehmen. Die FPÖ legte hingegen zu und erreichte 12,1 Prozent, ein Plus von 1,5 Prozentpunkten.

Für die SPÖ verlief der Wahltag besonders schlecht: Mit lediglich 6,1 Prozent büßte sie 3,4 Prozentpunkte ein. Die Neos kamen auf 4,8 Prozent, ein Minus von 0,6 Prozentpunkten. Die Schwankungsbreite der Hochrechnung beträgt 2,2 Prozent.

Die bisherige Dreierkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ wäre dem Ergebnis zufolge grundsätzlich fortsetzbar. Getrübt wurde der Wahltag allerdings durch eine ausgesprochen niedrige Wahlbeteiligung: An dem heißen Sonntag gingen lediglich 48,8 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen. Bei der Gemeinderatswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung laut Stadt Graz noch bei rund 54 Prozent.

Koalitionsfrage offen

Im KPÖ-Lager herrschte erwartungsgemäß Hochstimmung. Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer sprach von „großer Freude“ und „großer Dankbarkeit“ und richtete seinen Dank an die Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen.

Zur Frage möglicher Koalitionsverhandlungen äußerte sich Krotzer zurückhaltend: Man wolle zunächst abwarten, bis sämtliche Wahlsprengel ausgezählt seien, um die endgültige Mandatsverteilung beurteilen zu können. Gespräche, so Krotzer, wolle man mit allen Parteien führen.