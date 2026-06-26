Das sind die neuen Wien-Zahlen: Ludwig unter Druck, FPÖ holt auf

Wien hat gewählt – doch die politische Stimmung bleibt in Bewegung. Neue Zahlen zeigen, wo die Parteien gerade wirklich stehen.

Die SPÖ bleibt in Wien die dominierende politische Kraft – wenngleich die jüngsten Umfragedaten einen leichten Dämpfer zeigen. Laut dem aktuellen „Stadtbarometer“ von W24, das gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) erhoben wurde, kommt die Partei von Bürgermeister Michael Ludwig derzeit auf 36 Prozent – ein Prozentpunkt weniger als noch in der vorangegangenen Erhebung. Bei der Wien-Wahl im Frühjahr 2025 hatte die SPÖ noch 39,38 Prozent erzielt. Beim amtlichen Endergebnis vom 27. April 2025 erreichte die FPÖ rund 20,4 Prozent, die Grünen 14,5 Prozent, die NEOS rund 10 Prozent und die ÖVP 9,7 Prozent.

IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer ordnet die Zahlen wie folgt ein: „Die SPÖ bleibt klare Nummer eins und kommt auf 36 Prozent, verliert aber im Vergleich zur letzten Umfrage leicht, sie spürt weiter den Gegenwind aus dem Bund. Die FPÖ stabilisiert sich auf 25 Prozent und ist klare Nummer zwei in der Stadt. Die Grünen legen zu und kommen auf 17 Prozent, Neos erreichen neun Prozent.“ Befragt wurden zwischen 22. und 25. Juni insgesamt 1.000 wahlberechtigte Wienerinnen und Wiener ab 16 Jahren.

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Parteien im Überblick

Hinter der SPÖ folgen unverändert FPÖ und Grüne. Die Freiheitlichen halten bei 25 Prozent, die Grünen setzen ihren Aufwärtstrend fort und kommen auf 17 Prozent. Die Neos landen mit neun Prozent vor der ÖVP, die acht Prozent erreicht. Die KPÖ kommt auf vier Prozent und würde damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Bei der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl im April 2025 war die gemeinsame Liste KPÖ/Links bereits mit rund 4,0 Prozent an dieser Hürde gescheitert.

Abgefragt wurde im Rahmen der Erhebung auch eine fiktive Bürgermeister-Direktwahl. Dabei käme Michael Ludwig auf 46 Prozent, Dominik Nepp von der FPÖ auf 26 Prozent. „Ludwig und Nepp liegen über dem Ergebnis ihrer Partei“, so Haselmayer. Grünen-Chefin Judith Pühringer würde 15 Prozent erzielen, Neos-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling vier Prozent, VP-Chef Markus Figl sieben Prozent und Barbara Urbanic von der KPÖ zwei Prozent.

Wiener Sommerstimmung

Neben der politischen Stimmungslage wurde auch die Zufriedenheit der Wienerinnen und Wiener mit den sommerlichen Erholungsangeboten der Stadt erhoben. 75 Prozent zeigen sich mit Bädern und Naherholungsgebieten zufrieden. 55 Prozent planen eine Reise, während 43 Prozent keinen Urlaub außerhalb Wiens beabsichtigen.

56 Prozent würden Wien Freunden und Bekannten als Sommerdestination empfehlen.