Parlamentarier ruft Diaspora zur Wahl auf – „Ihre Stimme zählt!“

Millionen Bosnier leben im Ausland – und ihr politisches Gewicht wächst. Ein Parlamentarier richtet nun einen klaren Appell an die Diaspora.

Denis Zvizdic, Mitglied des Kollegiums des Abgeordnetenhauses der Parlamentarischen Versammlung von Bosnien und Herzegowina und Vorsitzender der Kommission für Auswanderer, hat die im Ausland lebenden Bürgerinnen und Bürger des Landes dazu aufgerufen, sich rechtzeitig bei der Zentralen Wahlkommission zu registrieren und bei den bevorstehenden Wahlen von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Die Stimmen der Diaspora seien dabei keineswegs zu unterschätzen. „Ihre Stimme zählt. Werden Sie zu aktiven Mitgestalterinnen und Mitgestaltern einer besseren, gerechteren und wohlhabenderen Zukunft für Bosnien und Herzegowina“, appellierte Zvizdic.

Diaspora als Potenzial

Zugleich hob er hervor, dass die bosnisch-herzegowinische Diaspora zu den bedeutendsten Potenzialen des Landes zähle. Mit ihrer Arbeit, ihrem Wissen und ihren Leistungen weltweit trügen sie auf vielfältige Weise zur Stärkung gesellschaftlicher Werte und wirtschaftlicher Kapazitäten Bosnien und Herzegowinas bei – sie knüpften neue Verbindungen in den Bereichen Investition, Kultur, Bildung und Sport und unterstützten gleichzeitig kontinuierlich ihre Familien in der Heimat, so Zvizdic.