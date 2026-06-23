Direkt zur Adria: Sommerzug fährt wieder von Sarajevo nach Ploče

Sarajevo und die kroatische Küste rücken diesen Sommer wieder per Zug zusammen – mit festen Zeiten, klaren Preisen und einer Route voller Kontraste.

Die Eisenbahnen der Föderation Bosnien und Herzegowina nehmen in diesem Sommer wieder eine saisonale internationale Zugverbindung zwischen Sarajevo und dem kroatischen Küstenort Ploče in Betrieb. Die Strecke ist vom 26. Juni bis 30. August 2026 jeweils an Freitagen, Samstagen und Sonntagen in Betrieb. Der Zug verlässt Sarajevo um 7:15 Uhr, die Rückfahrt von Ploče startet um 18:26 Uhr – die Reisezeit beträgt rund drei Stunden und zwanzig Minuten.

Tarife & Ermäßigungen

Ein einfaches Ticket ist um 29,30 Konvertible Mark erhältlich, eine Hin- und Rückfahrkarte kostet 48,30 KM. Für mehrere Fahrgastgruppen sind Ermäßigungen vorgesehen: Studierende, Journalistinnen und Journalisten, Pensionistinnen und Pensionisten sowie Reisegruppen ab sechs Personen erhalten einen Nachlass von 30 Prozent. Blinde und sehbehinderte Personen samt Begleitung sowie Kinder zwischen vier und zwölf Jahren fahren zum halben Preis, Kinder unter vier Jahren reisen kostenlos.

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Angepasste Abfahrtszeiten

Mit der Einführung des Saisonzuges werden auch die Abfahrtszeiten der Nachmittagsverbindung von Capljina nach Sarajevo angepasst. An Freitagen, Samstagen und Sonntagen gilt künftig eine Abfahrt um 19:29 Uhr ab Capljina, mit Zwischenhalten in Zitomislici um 19:41 Uhr, Mostar um 19:56 Uhr, Dreznica Stara um 20:15 Uhr, Jablanica Grad um 20:29 Uhr, Konjic um 20:45 Uhr sowie Hadzici um 20:45 Uhr. Von Montag bis Donnerstag bleibt der reguläre Fahrplan mit Abfahrt um 16:42 Uhr unverändert aufrecht.

Tickets für die Verbindung Sarajevo–Ploče–Sarajevo werden ausschließlich an den Bahnschaltern erhältlich sein – ein Online-Kauf ist nicht vorgesehen.