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Simmering

Stromschlag in Wien: 32-Jähriger schwer verletzt auf Gleisen entdeckt

Stromschlag in Wien: 32-Jähriger schwer verletzt auf Gleisen entdeckt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Sonntagmorgen in Wien-Simmering endet für einen 32-Jährigen mit einem Stromschlag und einem Sturz.

Am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann bewusstlos auf den Gleisen im Bereich des Bahnhofs Klein-Schwechat in Wien-Simmering aufgefunden. Ein Zeuge entdeckte den Verletzten und leistete gemeinsam mit einem weiteren Helfer Erste Hilfe, bis die Berufsrettung Wien und die Polizei am Einsatzort eintrafen. Der Bahnbetrieb in dem betroffenen Abschnitt wurde umgehend unterbrochen.

Stromschlag auf Waggon

Den Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Mann zuvor auf einen Waggon geklettert sein, wobei Teile seiner Jacke in Kontakt mit der Oberleitung gerieten und er dadurch einen Stromschlag erlitt. Er stürzte vom Waggon und zog sich dabei eine Kopfverletzung sowie Verbrennungen zu.

Die Berufsfeuerwehr Wien barg den Mann aus dem Gleisbereich. Anschließend wurde er von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Angaben zu seinem Gesundheitszustand lagen zunächst nicht vor.

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KO KOSMO-Redaktion
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