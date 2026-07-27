Neue Straße soll sieben Städte in Bosnien verbinden!

180 Kilometer, sieben Städte, ein Ziel: Der Westen Bosniens plant eine Straßenachse bis zur Adria.

Im Westen Bosnien-Herzegowinas zeichnet sich ein infrastrukturelles Großvorhaben ab: Vertreter des Kantons Una-Sana und des Kantons 10 haben gemeinsam eine Initiative für eine rund 180 Kilometer lange Straßenverbindung ins Leben gerufen, die langfristig an die kroatische Autobahn A1 und damit an die Adriaküste angebunden werden soll. Das Vorhaben befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.

Der geplante Korridor soll die Städte Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres und Livno miteinander verbinden. In einer späteren Ausbauphase ist eine Anbindung an die kroatische Autobahn A1 mit Weiterführung in Richtung Adriaküste vorgesehen. Bei einem Treffen in Livno wurde eine erste konzeptionelle Analyse für den Abschnitt zwischen Bihać und Kupres vorgestellt, die das Wirtschaftsministerium des Kantons Una-Sana bei einem Beratungsunternehmen aus Sarajevo in Auftrag gegeben hatte.

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Trassenverlauf & Etappen

Die Trassenführung orientiert sich dem Konzept zufolge an den natürlichen Verläufen der Karstfelder. Auf diese Weise ließen sich größere Gebirgsmassive umgehen und der Bedarf an kostenintensiven Tunnel- und Brückenbauwerken verringern – was sowohl die technische Realisierbarkeit verbessern als auch die Gesamtkosten gegenüber einer direkten Gebirgsquerung senken würde. Als erste Umsetzungsstufe ist eine Ertüchtigung der bestehenden Verbindung zwischen Bihać und Bosanski Petrovac vorgesehen. Die weiteren Abschnitte über Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč und Kupres bis nach Livno sollen in nachfolgenden Planungsphasen realisiert werden.

Die beteiligten Kantone verbinden mit dem Projekt weit mehr als eine bloße Verbesserung der Erreichbarkeit. Eine leistungsfähigere Verkehrsachse könnte den Gütertransport für Unternehmen vereinfachen, Investoren in eine bislang infrastrukturell benachteiligte Region locken und das touristische Potenzial der Gegend besser erschließen. Auch für die Diaspora hätte der Korridor erhebliche Bedeutung: Viele Menschen aus Bihać, Drvar, Livno und den umliegenden Gemeinden leben in Österreich, Deutschland oder der Schweiz und kehren regelmäßig in ihre Heimatorte zurück.

Nächste Planungsschritte

Darüber hinaus würde die neue Verbindung Regionen zusammenführen, die heute wirtschaftlich wie infrastrukturell weitgehend voneinander abgeschnitten sind. Dennoch ist das Vorhaben weit von einer konkreten Umsetzung entfernt: Bislang existieren lediglich eine politische Initiative und eine erste konzeptionelle Analyse. Weder Streckenführung noch Kosten, Finanzierung oder ein möglicher Baubeginn sind bislang festgelegt.

Beide Kantone wollen das Projekt nun gemeinsam bei der Regierung der Föderation Bosnien-Herzegowina sowie weiteren zuständigen Stellen einreichen, um den Korridor als strategisches Infrastrukturvorhaben anerkennen zu lassen. Erst nach einer solchen formellen Einordnung könnten detaillierte Machbarkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Finanzierungskonzepte und konkrete Planungsarbeiten folgen.

Ob die gesamte 180 Kilometer lange Verbindung tatsächlich realisiert wird, hängt damit von einer Reihe noch ausstehender politischer und technischer Weichenstellungen ab.