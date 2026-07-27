Pensionsalter: Seniorenverbände von ÖVP und SPÖ uneinig

Zwei Seniorenverbände, zwei gegensätzliche Positionen: Beim Thema Pensionsantrittsalter prallen ÖVP und SPÖ frontal aufeinander.

Der Pensionistenverband Österreichs hält an seiner Ablehnung eines höheren Pensionsantrittsalters fest. PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer (SPÖ) stellte das am Montag unmissverständlich klar – als direkte Reaktion auf Aussagen von Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec (ÖVP), die sich zuvor im APA-Interview grundsätzlich offen für eine entsprechende Debatte gezeigt hatte. Korosec hatte dabei argumentiert, nicht das Geburtsdatum, sondern die Zahl der geleisteten Berufsjahre solle maßgeblich sein – zumindest für jene, die später ins Erwerbsleben einsteigen.

Klare Absage

Gerstorfer erteilt diesem Ansatz eine klare Absage. „Das Pensionsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, wäre sozial ungerecht und würde die Realität vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer völlig ausblenden“, so Gerstorfer in einer Aussendung. „Länger zu leben bedeutet nicht automatisch, auch länger gesund und voll belastbar arbeiten zu können.“

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Als konkreten Beleg verweist sie auf die Lage am Arbeitsmarkt: Im Juni seien rund 120.000 Menschen ab 50 Jahren arbeitslos gewesen oder hätten sich in Schulungsmaßnahmen befunden. Bevor die Frage nach einem höheren Pensionsantrittsalter überhaupt auf den Tisch komme, müsse zunächst sichergestellt werden, dass ältere Beschäftigte tatsächlich bis zur Pension im Erwerbsleben verbleiben könnten. Der PVÖ fordert in diesem Zusammenhang einen grundlegenden Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik und spricht sich dafür aus, auch die Unternehmen stärker in die Verantwortung zu nehmen.

Frauen benachteiligt

Ausdrücklich kritisch bewertet der PVÖ Modelle, die den Pensionsantritt künftig an die Zahl der Erwerbsjahre knüpfen würden. Gerstorfer warnt, ein solches System würde neue Ungerechtigkeiten produzieren: Menschen mit langen Ausbildungswegen – darunter Akademikerinnen und Akademiker – würden strukturell benachteiligt. Noch gravierender wären die Folgen für Frauen, die aufgrund von Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiografie aufweisen.

Ein weiteres zentrales Anliegen des Pensionistenverbands ist die Stabilität und Verlässlichkeit des öffentlichen Pensionssystems. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter dürfe nicht zum Gegenstand permanenter politischer Debatten oder wiederholter Anpassungen werden, so die Forderung.

Gleichrangig damit sei der vollständige Erhalt der Kaufkraft der Pensionen: Künftige Teuerungen müssten daher weiterhin in vollem Umfang ausgeglichen werden.