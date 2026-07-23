Mehr Geld ab 2027: Über 500.000 Menschen profitieren

Über 500.000 Menschen in Österreich erhalten ab 2027 mehr Pflegegeld – trotz Sparbudget bleibt diese Leistung unangetastet.

Ab dem Jahr 2027 können sich mehr als eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher über eine spürbare Verbesserung ihrer finanziellen Situation freuen. Die Bundesregierung hat beschlossen, das Pflegegeld in sämtlichen sieben Stufen an die Inflation anzupassen. Von dieser Maßnahme profitieren insgesamt 508.897 Bezieherinnen und Bezieher.

Ziel der Valorisierung ist es, die reale Kaufkraft des Pflegegeldes angesichts kontinuierlich steigender Lebenshaltungskosten zu sichern. SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann zeigt sich über den Beschluss erfreut. „Die Menschen, die täglich pflegen, und jene, die auf Pflege angewiesen sind, verdienen unsere volle Unterstützung.“

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Kosten & Entwicklung

Für die inflationsbedingte Anpassung stellt der Bund laut Ministerium rund 120 Millionen Euro zur Verfügung. Bemerkenswert ist dabei, dass die Valorisierung trotz des verabschiedeten Sparbudgets nicht zur Disposition stand. In den kommenden Jahren ist mit einem weiteren Anstieg der Ausgaben zu rechnen, denn die Zahl der Pflegegeldbezieherinnen und -bezieher wächst stetig.

Allein im Juni waren es österreichweit 508.897 Personen – ein Zuwachs von rund 7.700 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unter den Beziehenden stellen Frauen die deutliche Mehrheit dar: Mit 310.040 Bezieherinnen entfallen knapp 61 Prozent aller Fälle auf Frauen. Den größten Zuwachs verzeichnete zuletzt die niedrigste Einstufung, also Pflegestufe 1.

Die höchste und zugleich kostenintensivste Stufe 7 war hingegen die einzige, in der die Zahl der Anspruchsberechtigten merklich zurückging.